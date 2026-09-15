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Álex Saab

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado de activos tras acuerdo con la Fiscalía de EE. UU.

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Alex Saab y Nicolás Maduro (EFE)
Alex Saab y Nicolás Maduro (EFE)
Cabe recordar que el pasado 22 de julio, el testaferro de Maduro se declaró “no culpable” de los delitos por los cuales se le acusa en Florida.

El caso de Alex Saab acaba de dar un nuevo giro radical luego de que el testaferro del dictador Nicolás Maduro se declarara culpable en Miami, semanas después de declararse "no culpable" en ese mismo tribunal.

Saab admitió los delitos de lavado de activos y conspiración para crear empresas ficticias, desviar fondos de contratos con el régimen de Venezuela y falsificar registros.

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Más temprano, reporteros confirmaron la llegada de un grupo de fiscales y agentes federales al edificio donde se llevó a cabo la audiencia. En las imágenes se veía a agentes con chalecos o inscripciones del FBI, HSI (Homeland Security Investigations) y DEA.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio, el señalado testaferro de Maduro se declaró “no culpable” de los delitos por los cuales se le acusa en Florida.

El documento judicial detallaba que Saab se declaró “no culpable” de realizar operaciones para lavar dinero.

Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo, esto, dos días luego de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

Su retorno a la jurisdicción norteamericana reactivó el proceso penal que quedó interrumpido luego de su liberación en 2023 y se dio tras la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

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La nueva deportación a Saab se dio después de la operación militar de Estados Unidos realizada el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro. Desde entonces, Alex Saab se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas a la espera del juicio.

Ahora, con este nuevo capítulo en su caso en el que se confirma el acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Saab podría convertirse en una de las principales amenazas para el dictador Nicolás Maduro, quien fue su mayor aliado en el régimen venezolano.

Expertos han señalado en NTN24 que esta declaratoria del exministro de Ministro de Industrias y Producción Nacional del régimen concretaría el inicio de una cooperación judicial que dejará al descubierto las redes de corrupción.

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