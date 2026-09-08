Evacúan a 300 personas por fuga de gas en un edificio de La Candelaria, Caracas

Una fuga de gas en un edificio de La Candelaria, Caracas (Venezuela), obligó a la evacuación de 300 personas.

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Bomberos de Caracas ubicaron el escape en una tubería de media pulgada; posteriormente, PDVSA-Gas cerró la llave principal.

La situación se registró en un conjunto residencial ubicado en las esquinas de Manduca y Fermín.

Una vez controlada la fuga, las autoridades no reportaron personas afectadas como consecuencia del incidente.

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Las fugas de gas en las viviendas de Venezuela son un problema altamente frecuente y de alto riesgo.

Este tema es considerado por los cuerpos de seguridad como una de las causas principales de incendios y deflagraciones en el país.

Expertos sostienen que la amplia mayoría de las edificaciones venezolanas utilizan sistemas de distribución interna construidos con hierro galvanizado.

Al ser tuberías rígidas con uniones roscadas, tienden a desgastarse y aflojarse con el paso de los años y las vibraciones constantes.

PDVSA-Gas y Domegas han tenido que intensificar jornadas especiales de inspección en decenas de miles de edificios para detectar roturas imperceptibles.