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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Fuga de gas

Evacúan a 300 personas por fuga de gas en un edificio de La Candelaria, Caracas

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Medidor de gas azul con tuberías en la pared exterior de un edificio - Foto de referencia: Pexels
Medidor de gas azul con tuberías en la pared exterior de un edificio - Foto de referencia: Pexels
Una vez controlada la fuga, las autoridades no reportaron personas afectadas como consecuencia del incidente.

Una fuga de gas en un edificio de La Candelaria, Caracas (Venezuela), obligó a la evacuación de 300 personas.

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Bomberos de Caracas ubicaron el escape en una tubería de media pulgada; posteriormente, PDVSA-Gas cerró la llave principal.

La situación se registró en un conjunto residencial ubicado en las esquinas de Manduca y Fermín.

Una vez controlada la fuga, las autoridades no reportaron personas afectadas como consecuencia del incidente.

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Las fugas de gas en las viviendas de Venezuela son un problema altamente frecuente y de alto riesgo.

Este tema es considerado por los cuerpos de seguridad como una de las causas principales de incendios y deflagraciones en el país.

Expertos sostienen que la amplia mayoría de las edificaciones venezolanas utilizan sistemas de distribución interna construidos con hierro galvanizado.

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Al ser tuberías rígidas con uniones roscadas, tienden a desgastarse y aflojarse con el paso de los años y las vibraciones constantes.

PDVSA-Gas y Domegas han tenido que intensificar jornadas especiales de inspección en decenas de miles de edificios para detectar roturas imperceptibles.

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