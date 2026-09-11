Láser y arquitectura antiaérea multicapa: así debe ser un sistema antidrones en Colombia

Expertos explicaron en NTN24 cómo debería funcionar un escudo antidrones en Colombia con la capacidad de repeler los ataques que con esos aparatos han hecho en los últimos meses estructuras criminales como las disidencias de las Farc y el ELN. Explicaron que un escudo antidrones puede funcionar con láseres y una arquitectura antiaérea multicapa. En los primeros 90 días del gobierno de Colombia, según se ha conocido, se implementarán acciones de urgencia mediante la priorización de unidades militares más vulnerables. A largo plazo, en un período de uno a tres años, se espera la construcción de una arquitectura antidrones completa con ayuda internacional de Estados Unidos, Ucrania, Israel y Turquía. Finalmente, la estrategia incluiría también perseguir toda la cadena logística de adquisición de drones por parte de organizaciones criminales, similar a la lucha contra precursores químicos del narcotráfico.