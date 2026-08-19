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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Venezuela

Estudiantes venezolanos obtuvieron becas para estudiar en Europa: este es el financiamiento que les hace cumplir este sueño

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Becas-CANVA
Becas-CANVA
Los seleccionados tendrán financiamiento del programa Erasmus+ y estudiarán en instituciones de ocho países europeos.

Seis venezolanos han sido seleccionados para recibir becas del programa Erasmus+ y poder cursar maestrías en distintas universidades e instituciones de educación superior de Europa en este 2026.

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Los beneficiarios son Paula, Ka Man, Alejandro, Valentina, César y Aitana, los cuales fueron admitidos en programas académicos que tienen desarrollo en Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Portugal y Reino Unido.
La selección proviene de los Másteres Conjuntos Erasmus Mundus , una modalidad de Erasmus+ que da becas para lograr que estudiantes de distintas partes del mundo puedan hacer estudios de posgrado en instituciones europeas.

Ahora bien, la beca no solo se limita a la admisión académica. El programa Erasmus Mundus da apoyo financiero a los estudiantes que seleccionaron para hacer fácil su permanencia en el transcurso del desarrollo de los estudios , así como también les permitirá hacer parte de su formación en distintas universidades y países, siempre teniendo en cuenta las características de cada maestría.

Los estudiantes venezolanos han sido recibidos por representantes de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, donde les compartieron detalles acerca de sus procesos de postulación y la experiencia de ser seleccionados para seguir su formación profesional en Europa.

La iniciativa representa una oportunidad para que los beneficiarios puedan acceder a programas especializados y desarrollar una experiencia académica fuera de sus países. Los Másteres Conjuntos Erasmus Mundus juntan universidades de distintos países para que los estudiantes hagan parte de programas con un marcado aspecto internacional.

Los seleccionados tendrán que movilizarse a Europa para empezar sus programas. Las instituciones de destino están distribuidas en ocho países, razón por la cual cada estudiante hará una ruta académica distinta de acuerdo con el máster para el que obtuvo la beca.

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Erasmus+ es el programa de la Unión Europea destinado a respaldar proyectos de educación, formación, juventud y deporte. Dentro de sus diferentes líneas se encuentra Erasmus Mundus, que financia programas conjuntos de maestría desarrollados por consorcios de universidades europeas.

La Unión Europea de igual forma informó acerca de una nueva oportunidad para los que puedan estar interesados ​​en acceder a programas educativos del continente. La Feria Educativa Europea está prevista para el 25 de septiembre en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

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