Antejuicio de mérito por omisión a los cinco rectores del CNE y que se publiquen las actas: las solicitudes de Enrique Márquez

Dado el silencio guardado por los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral sobre las actas y el detalle de los votos del pasado 28 de julio, el excandidato a la presidencia, Enrique Márquez, solicitó a la Fiscalía que se les inicie un antejucio de mérito.

Márquez no ignora que el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, es leal a Nicolás Maduro, proclamado como presidente electo por el presidente del CNE; Elvis Amoroso. Sin embargo asegura que debe seguir los lineamientos de rigor para dejar constancia sobre la falta de institucionalidad en el país.

En una rueda de prensa de este miércoles, anunció que había solicitado formalmente a la Fiscalía una acción contra los rectores; Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Carlos Quintero, Aime Nogal y Juan Carlos Delpino, así como la publicación de las actas y detalles de los votos del pasado 28 de julio.

Márquez considerar que el ocultamiento de detalles por parte del CNE está causando un grave daño a la República.

La investigación penal pretende alertar sobre la destrucción de la República. "Estos cinco ciudadanos están jugando con el futuro de nuestra patria escondidos sin dar respuesta".

También solicitó la "apertura de todas las cajas" de votación en las que se encuentran todas las pruebas.

Dice que su lucha electoral no es por sus votos. "Estoy luchando por el voto de todos los venezolanos, no por los míos, yo perdí y perdí feo. Esta causa que estamos llevando la vamos a seguir llevando hasta que se nos dé respuesta a cada uno de nuestros argumentos. Ya que nos siguen llamando conspiradores a pesar de que llevamos todo por escrito y formalmente. Pido que se cuenten las boletas. No creo estar conspirando, sino luchando por el derecho a vivir en un país democrático".