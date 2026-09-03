Así reaccionó Gustavo Petro cuando un viajero con el que compartía vuelo se lo cruzó y le dijo "estamos firmes por la patria"

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, protagonizó un particular episodio durante su viaje rumbo a México, tras abordar un vuelo de la aerolínea Aeroméxico.

El incidente ocurrió mientras Petro se encontraba ubicado en la cabina de primera clase y cuando fue reconocido por un ciudadano, al parecer colombiano, que, al pasar cerca de su asiento, le gritó de manera efusiva la consigna: “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”.

Esa frase hace alusión directa a la campaña política del hoy presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Frente a la sorpresiva interpelación, el exmandatario optó por ignorar al ciudadano, revisar su teléfono celular y simplemente sonreír.

Cabe resaltar que Gustavo Petro viajó a México con la autorización previa del Congreso de la República para cumplir una agenda académica y editorial, que incluye dictar una conferencia sobre crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Del mismo modo, la salida del país del expresidente ya venía con serias dificultades logísticas en Colombia.

El pasado 30 de agosto, el expresidente tenía planeado viajar en un vuelo de Avianca, pero la aerolínea canceló su tiquete a última hora debido a su aparición en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, comúnmente conocida como Lista Clinton, pues fue incluido el 24 de octubre de 2025.

El propio exmandatario confirmó el inconveniente en Ciudad de México durante una charla grabada para el programa de televisión del expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

“Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos”, expuso el exmandatario ecuatoriano en la conversación.

Asimismo, sobre la decisión de Avianca, expertos han sostenido que la sanción impuesta por la OFAC a Petro establece el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales bajo jurisdicción de los Estados Unidos, pero no contiene una prohibición que le impida viajar en avión.

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Sin embargo, cabe resaltar que esta decisión se explicaría por el fenómeno de “overcompliance” (sobrecumplimiento), que ocurre cuando las empresas que operan bajo reglas o jurisdicción estadounidense prefieren restringir operaciones más allá de lo que la norma exige para evitar cualquier riesgo de severas penalizaciones de la OFAC, las cuales pueden superar los 250.000 dólares e incluso ocasionar la pérdida de licencias comerciales en el país norteamericano.

Finalmente, también se resalta que Aeroméxico decidió adoptar un criterio distinto y aceptó transportarlo hacia el país azteca, asumiendo la transacción y permitiendo que el expresidente cumpliera con su agenda internacional en dicho país.