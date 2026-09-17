Presión al régimen: Rubio exigió libertad de prensa para avanzar y hoy el chavismo desbloquea medios

El régimen de Venezuela comenzó a desbloquear algunas páginas web de medios de comunicación en el país, admitiendo que censura y coarta la libertad de prensa en el territorio. La medida parece responder a la fuerte presión de Estados Unidos para garantizar una transición real en el país tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero. Y es que durante una comparecencia ante el Congreso en junio pasado, Rubio fue contundente al afirmar que "no puede haber elecciones con garantías democráticas si la prensa sigue amordazada por el régimen". Rubio explicó que "tenemos que tener libertad de prensa, multipartidismo y participación" para avanzar hacia una reconciliación nacional.