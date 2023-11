Cabizbaja y con la mirada perdida: las imágenes que dejó la audiencia de Shakira en un tribunal de Barcelona

Shakira salió del tribunal en Barcelona, lugar en el que tuvo que responder por cargos imputados por fraude tributario entre 2012 y 2014 a la Hacienda española.

VEA TAMBIÉN "Haré todo para que mis hijos tengan una vida plena": Shakira tras acuerdo con la Fiscalía española o

En imágenes captadas por el canal de noticias internacionales NTN24, se puede ver a la intérprete de “Las de la intuición” salir del recinto junto a su equipo de abogados completamente seria sin mantener contacto visual con periodistas, fotógrafos y seguidores.

(Shakira durante la audiencia en los tribunales de Barcelona - Foto: EFE)

Tras la audiencia por presuntamente incumplir obligaciones tributarias en España, la cantante colombiana aceptó los cargos y llegó a un acuerdo de pago por alrededor de 7 millones de euros.

Una vez finalizada la comparecencia, el equipo legal de la cantante colombiana sostuvo: “se ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante".

"El proceso penal y la presión de la Agencia Tributaria durante estos cinco años han generado para la artista una enorme pérdida de tiempo y recursos; y Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos", agregó la sociedad jurista de la cantautora.

VEA TAMBIÉN Shakira logra acuerdo con Hacienda de España: aceptó cargos por fraude tributario y deberá pagar una millonada o

En un comunicado de la artista sudamericana se lee: “tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone”.

“Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”, añade la redacción.

El fisco español reclamaba a Shakira la suma de dinero antes mencionada por la declaración de 2018 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

VEA TAMBIÉN Shakira recibió premio en los Latin Grammy de manos de un conocido rival de Piqué que hasta publicó fotografía con ella o

La querella puntualizaba que la celebridad latinoamericana vivía en una casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) junto a su expareja, el exfutbolsita del FC Barcelona Gerard Piqué y los dos hijos de ambos, por lo que debía pagar la totalidad de sus impuestos en España.