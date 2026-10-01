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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Fiscalía afecta con fines de extinción de dominio bienes de Olmedo López, Sneyder Pinilla, Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Fiscalía -EFE
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Los bienes corresponden a 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta y Santander.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 25 bienes que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados al patrimonio de los presuntos involucrados en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La medida hace parte de un frente investigativo adelantado por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que busca identificar y verificar el patrimonio de personas señaladas de participar en el direccionamiento irregular de contratos y en la presunta desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.

Según la Fiscalía, los bienes afectados corresponden a 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta y Santander.

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Entre los bienes relacionados en la investigación se encuentran activos que pertenecerían o estarían vinculados a los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, al expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez, al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, al contratista Luis Eduardo López Rosero y al exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

Las propiedades están ubicadas en ciudades y municipios como Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres, además de Bogotá. De acuerdo con el ente investigador, su valor preliminar supera los $20.000 millones.

Las diligencias para hacer efectivas las medidas cautelares son adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con el Ejército Nacional. Las actuaciones incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.

La Fiscalía señaló que estas acciones hacen parte del avance patrimonial del denominado macrocaso de corrupción de la UNGRD y se desarrollan de manera paralela al proceso penal contra los señalados involucrados.

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