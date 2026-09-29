Con ayuda del FBI: así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito, ex jefe de Los Choneros

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, quienes fueron detenidas en Sabana de Torres, Santander. Según informó el mandatario, se trata de la esposa e hija de alias “Fito”, quien encabezó la banda transnacional ecuatoriana Los Choneros, dedicada al tráfico internacional de drogas.