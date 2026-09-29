NTN24
Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Captura
Programa: Club de Prensa

Con ayuda del FBI: así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito, ex jefe de Los Choneros

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, quienes fueron detenidas en Sabana de Torres, Santander. Según informó el mandatario, se trata de la esposa e hija de alias “Fito”, quien encabezó la banda transnacional ecuatoriana Los Choneros, dedicada al tráfico internacional de drogas.

También le puede interesar

Capturas en Colombia - Foto por Presidencia de Colombia
Captura

Con ayuda del FBI: así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito, ex jefe de Los Choneros

Así es la megacárcel que construye el gobierno de Abelardo de la Espriella en Magdalena - Foto: EFE- X POSITIVAFMRADIO
Cárcel

En imágenes: así es 'RENACER', primera megacárcel de De la Espriella: "Fin las fiestas vallenatas"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Minería

Oro manchado de sangre: Refinerías de EE. UU. no quieren explotar minas venezolanas

Ataque a una mina ilegal del Clan del Golfo / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Con explosiones: Ejército colombiano destruye así minas ilegales del Clan del Golfo en Antioquia

Fotos - Captura X: @Ejercito_Div7
Clan del Golfo

Impactantes imágenes del macrooperativo de Abelardo de la Espriella y la DEA para capturar cabecilla criminal

Alias ‘Pollo’- Minefensa
Crímenes

Terribles crímenes de alias ‘Pollo’: acusado de reclutamiento y vinculado al asesinato de una menor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Responsabilizo, también a la administración Trump, por la muerte de la prisionera política Eliener Sánchez”: activista venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Para mi Gustavo Petro es un antisemita profesional”: internacionalista experto en el Medio Oriente

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Con ayuda del FBI: así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito, ex jefe de Los Choneros

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Terribles crímenes de alias ‘Pollo’: acusado de reclutamiento y vinculado al asesinato de una menor

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

“No se lo deseo ni a mi peor enemigo”: José Valladares a NTN24 tras su excarcelación del Rodeo I

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de la OEA
Dictadura en Nicaragua

Primicia NTN24: Brasil busca poner freno a la presión contra la dictadura de Daniel Ortega con insólita "contrapropuesta" a documento de EE. UU.

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Los chats que revelan que Delcy y Víctor de Aldama negociaban compra y venta de petróleo venezolano

Cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez-Foto: EFE
Delcy Rodríguez

La dictadura de Delcy Rodríguez reconoce que ha usado la ley del odio para reprimir: pide reforma

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Más de Judicial

Ver más
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Gobierno de Colombia

Duros y contundentes golpes: De la Espriella extradita a Araña a EE. UU. mientras captura a alias Yolima

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Cilia Flores

¿Puede Cilia Flores quedar en libertad en EE. UU.? "El juez tendrá que ver la jurisprudencia y aplicar la ley"

Ilustración del dictador Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York - Foto de referencia: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores, esposa de Maduro, quiere evadir la justicia de EE. UU.: pide "libertad condicional"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Los Angeles Dodgers, campeones de la Serie Mundial (MLB) - Foto: EFE
Béisbol

La polémica práctica con la que equipos de las Grandes Ligas estarían reclutando a promesas del béisbol: país latinoamericano es cuna de talentos

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda - EFE
Ministro

Senado cita a moción de censura al ministro Jaime Andrés Beltrán por viaje a Santa Marta tras terremoto en Colombia: iniciativa podría removerlo de su cargo

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Gobierno de Colombia

Duros y contundentes golpes: De la Espriella extradita a Araña a EE. UU. mientras captura a alias Yolima

Captura de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Aterrador: pese a captura de Maduro y tutelaje de EE. UU., revelan que el aparato represor sigue intacto

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Donald Trump rechaza regular la inteligencia artificial y asegura que hay una "conspiración enfermiza"

Choque entre motos en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Accidente de tránsito

Choque entre dos motos dejó heridos en concurrida avenida del centro de Caracas

Buque recibe un ataque en el estrecho de Ormuz-Foto: Comando Central de EE. UU.
estrecho de Ormuz

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA: EEUU destruye 10 buques iraníes en una semana tras ataques en Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023