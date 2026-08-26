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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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El Salvador

Justicia de El Salvador anunciará condenas en contra de la cúpula de la Mara Salvatrucha que podrían ser de miles de años

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Presuntos pandilleros - Foto: EFEde la Mara Salvatrucha
Presuntos pandilleros - Foto: EFEde la Mara Salvatrucha
Los pandilleros, juzgados entre el 20 de abril y el 14 de julio, enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos.

La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusada de 47.000 crímenes en uno de los juicios colectivos impulsados por el presidente Nayib Bukele, donde se esperan condenas de miles de años de cárcel.

Los pandilleros, juzgados entre el 20 de abril y el 14 de julio, enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos.

El fallo contra 485 cabecillas de la pandilla resolverá "más de 47.420 imputaciones que se les ha generado por todos los delitos cometidos en un periodo de 11 años (2012-2022)", anunció este miércoles en un video en X el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz.

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En junio, Muñoz aseguró que el tribunal impondrá "penas de miles de años" a los acusados. "Estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario", añadió entonces.

Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a compararlos con los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis.

Fue el primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la "ranfla histórica", la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la "guerra" antipandillas de Bukele.

Las audiencias, realizadas en un tribunal contra el crimen organizado, fueron seguidas de forma virtual por los acusados desde diferentes presidios, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

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Surgida en la década de 1990 en Estados Unidos, país que la considera "terrorista", la MS es una de las pandillas más poderosas de Centroamérica.

La "guerra" antipandillas fue lanzada en 2022, tres años después de la elección del mandatario derechista, y ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción.

 

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