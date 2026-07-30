Ceuta advierte "emergencia humanitaria" tras arribo de miles de migrantes desde Marruecos: así ha sido captada su masiva llegada a España

El Gobierno del enclave español de Ceuta alertó este jueves de una "emergencia humanitaria y social" tras la llegada estos últimos días de 1.500 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de esta ciudad del norte de África.

Ceuta y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

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"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que "los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados", precisó.

Imágenes de cadenas locales mostraban a decenas de hombres y adolescentes llegando a nado desde la vecina Marruecos a las costas de la urbe.

El Gobierno español afirmó este jueves que estaba "actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta", según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará a la ciudad autónoma el viernes "para seguir la evolución de la situación".

Hasta el 15 de julio, el gobierno no había registrado este año ningún inmigrante llegado a Ceuta por mar. En 2025, solo cuatro migrantes entraron al enclave por esa vía.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.

En 2021, más de 10.000 migrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos en apenas dos días, aprovechando que Rabat relajó los controles en el marco de una crisis entre ambos países a raíz de la acogida para recibir tratamiento médico en España del líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario.

Esta crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Marruecos para esta antigua colonia española.