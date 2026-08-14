Instagram abandona su imagen: la plataforma cambia su logo después de una década

Instagram enseñó un nuevo diseño para el logotipo tipográfico con el que indica su nombre dentro de la plataforma y es el primer cambio de este elemento visual en una década. El cambio busca actualizar una identidad que la compañía ya ve desfasada luego de diez años sin cambios importantes.

La modificación afecta como tal wordmark, la representación escrita de la palabra “Instagram”, y no significa que cambie la del conocido ícono de la cámara con degradado que posee a la red social.

Esta versión mantiene parte de la esencia de la tipografía que tenía antes, pero cambia las formas de las letras para adquirir una imagen más moderna. Instagram detalló que el objetivo se trata de mantener elementos que son ya conocidos de su identidad a la vez que presenta una versión más definida y contemporánea.

Adam Mosseri, director de Instagram, fue el responsable de la actualización y explicó que la plataforma estaba en búsqueda de un diseño más actual sin dejar de lado la referencia a su identidad original. El cambio llamó la atención de los usuarios apenas se hizo su aparición.

La transformación se hace una década exacta tras la anterior y corresponde a una gran modificación de la identidad visual de Instagram. En el año 2016 la plataforma abandonó su diseño de cámara inspirado en una Polaroid y la cambió por el conocido símbolo con degradado de colores.

Pese a que el cambio actual es más discreto, la reacción de los usuarios no tardó en llegar. Parte de la audiencia tuvo dudas sobre la nueva tipografía y algunos usuarios incluso indicaron que determinadas letras pueden que se puedan confundir entre sí. En redes sociales empezaron una circular bromas que nombraron al nuevo diseño como “Instagzam”, esto por la apariencia de la letra “r”.

El cambio hace parte de una etapa de renovación de la identidad de Instagram, una plataforma que en el transcurso de los últimos años incorporan cambios importantes en su funcionamiento a la vez que intenta competir por la atención de los usuarios con TikTok, YouTube y otras redes sociales.

Decidieron no irse por un rediseño completo de la aplicación, ya que esta actualización se enfoca en uno de los elementos que más se distinguen de la marca. La compañía no anunció una transformación completa de toda la interfaz ni un reemplazo del característico ícono multicolor, esto al menos de momento.