Visiblemente afectados: revelan primeros bocetos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos por tortura en su comparecencia ante el tribunal de Nueva York.

Los únicos registros visuales que se conocen son los bocetos realizados por ilustradores judiciales, esto debido a que no se permite el acceso de cámaras fotográficas ni de televisión al interior de la sala.

En las imágenes, se ve a Maduro y a Flores de pie junto a sus abogados. En las instantáneas aparecen visiblemente afectados. Cilia, por su parte, se ve decaía, mientras que, Maduro mantiene su postura.

Ambos acudieron este jueves al banquillo de los acusados en una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nuevos cargos de conspiración para cometer torturas.

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La citación formal convocó a ambos acusados a comparecer a las 11:00 a.m. (ET) ante el juez Alvin Hellerstein, quien leyó los cargos de tortura presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cabe resaltar que Estados Unidos ha señalado que el régimen venezolano utilizaba a ciudadanos norteamericanos como forma de canje para aliviar las sanciones por parte de Washington.

Algunos norteamericanos que estuvieron presos por el régimen madurista alegaron en una demanda que fueron sometidos a tortura con agua, electrocución y hasta amenazas de agresión sexual.

Incluso, ejecutivos petroleros que viajaron a Venezuela en 2017 y permanecieron detenidos por el régimen aseguraron que fueron sometidos a torturas en cárceles venezolanas.