El director Francis Lawrence reconoció que apartarse del desenlace más cercano a la novela de Richard Matheson en la película Soy leyenda, estrenada en 2007, constituyó un error creativo y calificó como “un fracaso” el tratamiento de la recta final en torno a las criaturas infectadas, según declaraciones difundidas este jueves a partir de su participación en el pódcast Team Deakins.

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“Estoy muy orgulloso de la primera hora de esa película, pero los últimos 40 minutos aproximadamente, cuando las criaturas comienzan a tener un papel importante, me parecen un poco un fracaso”, confesó Lawrence.

El realizador explicó que su propósito inicial al crear junto con Will Smith y el productor Akiva Goldsman una versión ambientada en Nueva York era abordar el aislamiento extremo, la supervivencia y las consecuencias psicológicas del colapso social, más allá de los recursos habituales del cine de zombis.

“Estaba obsesionado con la idea del último hombre sobre la Tierra. Will Smith, Akiva Goldsman y yo desarrollamos nuestra propia versión de la historia”, detalló el director.

El final alternativo que Lawrence rodó en un principio recuperaba esa premisa central: en esa versión, Neville comprende que los Darkseekers no son seres irracionales, sino individuos capaces de reconocerse y actuar según sus propios lazos, por lo que evita destruirlos y los tres personajes principales parten hacia lo desconocido.

Ese desenlace, sin embargo, no convenció en las pruebas de audiencia: “Nuestro final original mostraba al personaje de Will Smith al comprender que él era el monstruo. Y tuvo un pésimo desempeño en las pruebas. Dos veces”, relató Lawrence, y esa respuesta llevó al equipo a filmar otro cierre apenas un mes antes del estreno.

“Podríamos haber optado por el final del libro, y eso es algo que lamento mucho. No puedo volver atrás y cambiarlo ahora, pero creo que habría recaudado lo mismo y las críticas habrían sido mejores”.

La confesión cobra especial relevancia tras el anuncio en 2022 de una secuela protagonizada por Will Smith y Michael B. Jordan, proyecto del que Smith confirmó en 2025 que retomará los sucesos del final alternativo, lo que tal vez brinde una segunda oportunidad para desarrollar la visión original que Lawrence no pudo completar.