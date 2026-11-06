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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Brasil

Restablecen algunos sitios de apuestas en Brasil por orden de una juez pese a prohibición de Lula

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Pocos días antes de la primera vuelta, Lula tomó una medida inesperada al prohibir las plataformas conocidas en Brasil como "bets".

Una jueza brasileña autorizó que tres sitios de apuestas vuelvan a funcionar, un mes después de la prohibición decretada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según una decisión judicial.

Pocos días antes de la primera vuelta de las presidenciales que finalmente ganó, Lula tomó una medida inesperada al prohibir las plataformas conocidas en Brasil como "bets", de gran crecimiento en los últimos años en el país.

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Para el gobierno, estas plataformas implican un problema de salud pública debido a la dependencia que pueden provocar, y son una de las causas de un endeudamiento récord de las familias brasileñas.

La jueza de un tribunal de Sao Paulo consideró admisible un recurso de la empresa CDA Gaming, que opera los sitios Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online.

La compañía había impugnado el decreto del presidente izquierdista alegando una "violación de los principios de seguridad jurídica".

La jueza Adriana Pileggi sostuvo que los sitios de apuestas tuvieron que "realizar fuertes inversiones" para operar legalmente después de la regulación de su actividad en 2023.

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"La invocación del interés público no confiere al gobierno el poder mágico de modificar repentinamente lo que se ha acordado", afirmó la magistrada.

Precisó que su decisión solo se aplica a los sitios de esta empresa.

La Procuraduría General de la Unión, órgano público que defiende los intereses jurídicos del Estado, anunció que recurrirá la decisión.

La Corte Suprema celebró el martes una audiencia pública referente a los recursos presentados por las principales empresas del sector contra el decreto de Lula.

Durante la audiencia, varios clubes de fútbol lamentaron una fuerte caída de sus ingresos, ya que la mayoría de los equipos de primera división tenían a las "bets" como patrocinadoras principales.

En vigor desde fines de septiembre, el decreto de Lula debe ser aprobado por el Congreso antes de fines de enero para convertirse definitivamente en ley.

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