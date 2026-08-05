Abelardo De La Espriella recibió la Banda Presidencial dos días antes de su posesión: “Un privilegio que asumo con humildad”

A dos días de su posesión, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, compartió un momento simbólico de la transición al anunciar que recibió la Banda Presidencial de manos de veteranos y reservistas de la Fuerza Pública.

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A través de su cuenta de X, el presidente electo aseguró que asumía este gesto con “profundo honor” e indicó que la banda representa la unidad, el servicio, el honor y el amor por Colombia.

Asimismo, Abelardo De La Espriella reveló que la banda fue confeccionada por el maestro nariñense Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas”. Según explicó, el artesano ha elaborado durante décadas las bandas presidenciales que han acompañado la historia del país y también ha confeccionado vestiduras para varios pontífices.

“Recibir este símbolo de la República de manos de quienes defendieron la libertad de Colombia, y elaborado por un artesano que ha dedicado su vida a honrar nuestras instituciones, es un privilegio que asumo con humildad, gratitud y un profundo sentido del deber”, expresó.

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De igual forma, De La Espriella agradeció a los veteranos y reservistas por su “compromiso inquebrantable con la Patria” y afirmó que su ejemplo de servicio y sacrificio será una inspiración para la construcción de lo que él llama la “Patria Milagro”, lema que ha acompañado su discurso.

Finalmente, cabe resaltar que el presidente electo llevará oficialmente esta banda el 7 de agosto, día de su posesión en Cali, ceremonia que tendrá como invitados al rey de España, Felipe VI, al presidente de Argentina, Javier Milei, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otros.