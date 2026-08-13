Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Alfredo Benedetto, ingeniero civil venezolano, llegó a Estados Unidos a finales de 2021 junto a su esposa colombiana Andrea Castaño y su hijo Estefano, estableciéndose en Houston. En marzo de 2022, inmigración les concedió un 'Withholding of Removal', una protección contra la deportación que requiere supervisión migratoria constante. No obstante, el 28 de junio pasado fue detenido y permanece desde entonces en un centro de detención en Texas.