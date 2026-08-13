NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Inmigrantes en Estados Unidos
Programa: Club de Prensa

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Alfredo Benedetto, ingeniero civil venezolano, llegó a Estados Unidos a finales de 2021 junto a su esposa colombiana Andrea Castaño y su hijo Estefano, estableciéndose en Houston. En marzo de 2022, inmigración les concedió un 'Withholding of Removal', una protección contra la deportación que requiere supervisión migratoria constante. No obstante, el 28 de junio pasado fue detenido y permanece desde entonces en un centro de detención en Texas.

También le puede interesar

Liberación de presos políticos / FOTO: Captura de pantalla
Excarcelaciones en Venezuela

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Foto de referencia
Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano confirma 131 excarcelaciones de presos políticos: habla de "medidas alternativas a la privación de la libertad"

Excarcelaciones en Venezuela - Foto X: @CLIPPVE
Excarcelaciones en Venezuela

Así se vivió el momento de la excarcelación de los primeros presos políticos en Venezuela tras el inicio de diálogos vigilados por EE. UU.

Abelardo de la Espriella - EFE
Gobierno de Colombia

Granadas y ataques con drones: así han sido las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella contra criminales

Personas recogen escombros en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Señalan a FUNCIONARIO DE PETRO de boicotear llegada de rescatistas a Colombia: ¿Qué pasó?

En Risaralda, docente se convierte en héroe al ayudar a evacuar a más de 100 durante el terremoto - Foto: AFP
Terremoto en Colombia

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Ucrania

Presidente Zelenski alerta sobre la escasez de misiles antiaéreos tras ataques rusos que dejan varios muertos en Ucrania

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

El Vaticano confirma las fechas de la primera visita del papa León XIV a Sudamérica: recorrerá tres países

Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Donald Trump

“Le dieron a Venezuela un montón de equipamiento ¿y cómo salió eso?, no tan bien”: Trump expone a país que apoyaba al régimen antes de captura de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Ucrania

Presidente Zelenski alerta sobre la escasez de misiles antiaéreos tras ataques rusos que dejan varios muertos en Ucrania

Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

El Vaticano confirma las fechas de la primera visita del papa León XIV a Sudamérica: recorrerá tres países

Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Donald Trump

“Le dieron a Venezuela un montón de equipamiento ¿y cómo salió eso?, no tan bien”: Trump expone a país que apoyaba al régimen antes de captura de Maduro

Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum al Clan del Golfo: “Tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja”

Exjugador colombiano - Referencia Canva
Colombia

Exfutbolista colombiano enfrenta dramática batalla: será sometido a la amputación de una pierna por un agresivo sarcoma

Daniel Ortega - Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Daniel Ortega continúa desafiando las presiones internacionales; pretende reforma que afecta la democracia

Infracción en Bogotá (Canva y redes)
Bogotá

Conductor intentó atravesar con su automóvil de cinco puestos un puente peatonal de Bogotá: estas son las imágenes de la insólita infracción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023