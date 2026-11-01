Registran en video desprendimiento de rocas que obligó a frenar el Giro de Rigo cerca de Cali: ciclistas tuvieron que cambiar su ruta

El desarrollo del Giro de Rigo 2026, que se celebra este domingo 1 de noviembre en Cali y el Valle del Cauca, tuvo un contratiempo por cuenta de un desprendimiento de rocas en el corredor vial Loboguerrero-Buga. La caída de material sobre la vía hizo que se detuviera el paso de los ciclistas que transitaban por ese sector y modificara el recorrido previsto.

Según la información difundida por El País Cali, los participantes tuvieron que regresar y seguir por una ruta distinta como medida preventiva. La decisión buscó evitar que los deportistas pasaran por el tramo afectado y quedaran expuestos a posibles riesgos por la presencia de rocas sobre la carretera.

El incidente ocurrió en uno de los corredores contemplados en los recorridos del evento, que reúne a miles de aficionados al ciclismo y cuenta con la participación de figuras nacionales e internacionales. Hasta ahora, la información divulgada no precisa cuántos participantes resultaron afectados por la interrupción ni cuánto tiempo tomó el cambio del trayecto.

La edición de este año, denominada ‘La Sucursal’, tiene como punto de partida la Plazoleta Jairo Varela, en Cali, y contempla dos alternativas para los participantes: el Reto Caña, de 68 kilómetros, y el Reto Salsa, de 180 kilómetros. Los dos recorridos comparten varios tramos y tienen como punto de llegada el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en el sector de Acopi-Yumbo.

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La ruta de mayor distancia incluye sectores como el Kilómetro 18, Dagua, Loboguerrero, Restrepo, Calima-El Darién, Media Canoa, Yotoco y Vijes. Precisamente, el paso por Loboguerrero conecta con uno de los corredores viales fundamentales del Valle del Cauca, por lo que cualquier novedad en ese tramo puede obligar a cambiar la circulación de los ciclistas.

La organización esperaba reunir cerca de 10.000 participantes en esta jornada, con deportistas recreativos y reconocidos nombres del ciclismo, entre ellos Rigoberto Urán, Egan Bernal, Peter Sagan, Jarlinson Pantano, Óscar Sevilla y Rui Costa.

El desprendimiento de rocas obligó así a hacer ajustes en el transcurso del desarrollo de la actividad. La prioridad, según el reporte que se conoce, fue evitar el paso por el sector comprometido y dejar que los participantes siguieran la jornada por un trayecto distinto.