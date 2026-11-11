Congresistas demócratas culpan al tráfico de Washington por no llegar a tiempo a la votación para enjuiciar al secretario de Guerra, Pete Hegseth

Un grupo de congresistas pertenecientes al Partido Demócrata que no logró llegar a tiempo a la votación del martes en la Cámara de Representantes para impulsar un juicio político contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth, justificó su ausencia al alegar graves problemas de tráfico en la ciudad de Washington.

La inasistencia de un total de 11 legisladores demócratas resultó determinante en el resultado final, dado que de haber estado presentes y emitido su sufragio en consonancia con su bancada, la moción orientada a censurar al titular de Defensa habría avanzado en el pleno.

“Mientras me dirigía al hemiciclo para oponerme a esa moción, un incidente de tráfico y un autobús escoltado por la policía provocaron un retraso que hizo que la votación concluyera antes de que yo, junto con otros miembros, pudiera llegar a la Cámara”, explicó el representante por Illinois, Jonathan Jackson.

Casos similares fueron reportados por los equipos de trabajo de congresistas como Melanie Stansbury y Laura Gillen, quienes quedaron varadas en las inmediaciones del Capitolio debido a los mismos incidentes de circulación, con la consecuente pérdida de la oportunidad para respaldar la tramitación de los cargos presentados por el legislador republicano Thomas Massie.

Pese al tropiezo legislativo que derivó en la remisión de la iniciativa al Comité Judicial por 211 votos frente a 204, el liderazgo demócrata en la Cámara baja adelantó que la oposición continuará con los procesos de fiscalización, con la proyección de una mayor correlación de fuerzas para la próxima legislatura que iniciará en enero.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró el martes que no había hablado con ninguno de sus compañeros ausentes, pero sostuvo que esta votación no suponía el final del proceso contra Hegseth, sino “el principio”.

A partir de enero, la nueva Cámara de Representantes surgida de las elecciones del pasado 3 de noviembre contará con una amplia mayoría demócrata de más de 250 congresistas, la cual podría impulsar nuevamente la iniciativa de juicio político contra el secretario de Guerra.