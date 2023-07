“AMLO parece estar siempre en campaña y solo busca promocionarse”: Arturo Ponce Urquiza, doctor en ciencias políticas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este jueves a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras dar a conocer un reporte en el que señala un aumento del narcotráfico y consumo de drogas en el país.

En el informe anual de la oficina de la ONU se reportó que México permanece como uno de los principales países de tráfico, tránsito y consumo de metanfetaminas y anfetaminas.

“Pero es que la ONU está muy anquilosada. No está haciendo su trabajo. No está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo que es la desigualdad. No hacen nada, pero también, no hacen nada para evitar las guerras”, respondió el mandatario mexicano tras conocer el informe.

Arturo Ponce Urquiza, doctor en ciencias políticas, habló en La Tarde de NTN24 respecto a la crítica de AMLO sobre el informe anual de la ONU.

“El presidente de México no es muy dado a aceptar críticas a su administración. La crítica que le hace a las Naciones Unidas va completamente en desproporción a las intencionalidades de la organización”, dijo.

Urquiza indicó que la Organización de las Naciones Unidas requiere de un mecanismo, funcionarios y especialistas de un alto nivel para desarrollar todos los programas que llevan a cabo.

“AMLO intenta establecer un nuevo modelo político en México en donde Morena no tenga competidor. Él parece estar siempre en campaña y solo busca promocionarse”, agregó.

Asimismo, dijo que “en este momento no es conveniente golpear políticamente a la ONU ya que son ellos quienes conllevan al sostenimiento de paz y seguridad mundial”.

“Uno de los grandes aciertos que ha tenido la ONU es la difusión de los valores democráticos y los valores de los derechos humanos en el continente”, aseguró.