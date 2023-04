Chilavert: De resguardar el arco de la selección paraguaya a buscar la Presidencia del país

José Luis Chilavert es un exarquero de 57 años que es recordado no solo por haber defendido la portería de la Selección de Paraguay durante los años 90, con quien disputó dos mundiales, si no por ser un portero goleador, pues es el segundo guardameta con más goles de la historia del fútbol (48), solo por detrás del brasileño Rogerio Ceni.

Luego de ‘colgar los guantes’ en 2004, Chilavert se dedicó a ser comentarista deportivo y ahora ‘lo picó el bicho’ de la política, por lo que decidió lanzarse a la presidencia de Paraguay formando el Partido de la Juventud con ideas ultraderechistas.

Si bien los sondeos de intención de voto muestran que la pelea por el máximo cargo político del país suramericano está entre los candidatos Santiago Peña y Efraín Alegre, ‘Chila’ empieza a dar sus primeros pasos en este ámbito.

Él aparece quinto en los sondeos con un 1,8% de los votos, lo que hace parecer improbable una victoria, pero en la política nada está escrito y el también exportero de Velez Sarfield de Argentina sigue en contienda esperando dar la sorpresa.

"Venimos a la política convencidos de que el amor que le tenemos a nuestra patria nos dará la fuerza suficiente para llevar adelante los grandes cambios para el bien de todos los paraguayos", dijo Chilavert en su spot de campaña para el Partido de la Juventud. "Es tiempo de cambios, somos la generación que lo promoverá", agregó.

El exarquero de la Selección de Paraguay quiere defender a su país como custodió en los 90’s el arco ‘guaraní’; sin embargo, lo tiene muy difícil ya que su partido no cuenta con mucho respaldo entre los votantes.

Será la primera experiencia de Chilavert en la política de su país, pero no en un cargo de elección popular, ya que intentó llegar a la Presidencia del club en el que vivió sus mejores épocas como arquero, Velez Sarfield de Argentina, pero por los estatutos del club no cumplía con los reuisitos, por lo que hizo fórmula vicepresidencial con Osvaldo Segade en 2014, pero no lograron la votación necesaria.

En total, en la boleta electoral figuran 13 duplas presidenciales, entre las que destacan la del exministro Santiago Peña y el diputado Pedro Alliana, candidatos por el gobernante Partido Colorado, y la del liberal Efraín Alegre y la exministra Soledad Núñez, de la coalición opositora Concertación Nacional.

También se postulan el declarado aspirante antisistema Paraguayo Cubas y Stilber Valdes, del Partido Cruzada Nacional; el excanciller Euclides Avecedo y el senador progresista Jorge Querey, del Movimiento Político Nueva República, y el exportero José Luis Chilavert y la doctora en educación Sofía Scheid, del Partido de la Juventud Fuerza Joven.