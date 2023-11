"EE. UU. quedará reducido a un país empobrecido, tercermundista y con apagones": Donald Trump vaticina crisis si Biden es reelegido

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump arremetió nuevamente contra su sucesor, Joe Biden, en el marco de la campaña por la nominación republicana.

Desde un mitin en Texas, Trump pintó un panorama sombrío en la unión americana bajo el mando de su posible contrincante de las presidenciales de 2024.

Según el republicano, desde la Casa Blanca hará que Estados Unidos cuente con un mejor futuro y una mayor seguridad energética en todo el país.

"Si Biden se sale con la suya, Estados Unidos quedará reducido a un país empobrecido, tercermundista, con apagones, vamos a tener apagones, vamos a tener gente literalmente rogando clemencia a nuestros enemigos. Estamos perdiendo todo nuestro poder con lo que están haciendo. Es una locura. Es una locura", dijo.

Trump se refirió al demócrata como "Crooked Joe" (Deshonesto Joe) y lo culpó de la inflación:

"Así que la calamidad de Biden - Crooked Joe - Green New Energy es uno de los mayores factores que causan, como ustedes saben, el desastre de la inflación, que es casi el peor que hemos tenido", agregó.

Luego, el magnate habló sobre lo que sería una administración bajo su mando:

"Vamos a crear millones de nuevos puestos de trabajo y estamos estableciendo el ambicioso objetivo de lograr el costo más bajo absoluto para la energía y la electricidad. Vamos a reconstruir nuestro sistema de red, vamos a hacer cosas que nadie ha creído posibles. Y vamos a hacerlas rápido. Se va a hacer muy rápido. Este lugar y este estado, este lugar en particular, será uno de los grandes beneficiarios, te lo aseguro. Hay muchos estados que se beneficiarán, pero este será uno de los mejores".

Trump finalizó asegurando que sus connacionales están cerca de perder al país y señaló como principales problemas a la energía y las fronteras:

"Si no tienes energía, y si no tienes fronteras, y si no tienes elecciones justas, no tienes un país. No tienes un país. Y estamos cerca. Estamos cerca de no tener país", añadió.

"Hemos visto que bajo la administración Biden la seguridad energética es realmente seguridad nacional. Piensen en ello. La seguridad energética es seguridad nacional. Eso es lo que es. Y ahora no tenemos seguridad nacional. Somos como un montón de gente muy tonta en un barco sin timón".

Mientras tanto, el expresidente continúa liderando las encuestas republicanas para las primarias. Trump tiene una ventaja de 37 puntos porcentuales sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, su rival más cercano.