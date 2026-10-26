El presidente colombiano Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el triunfo de Lula da Silva en Brasil: "En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil tras unas elecciones en las que compitió con Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que apoyó a Bolsonaro durante la campaña presidencial para las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en Brasil.

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"En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula", indicó.

El mandatario colombiano pareció alejarse de la postura de Bolsonaro, quien pidió que se anulen las elecciones por irregularidades durante la jornada de este domingo.

"Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!", aseguró.

A su vez, reconoció que mantiene con Lula da Silva diferencias ideológicas, pero hizo un llamado a trabajar a la par con el mandatario reelegido en Brasil.

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"El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos", resaltó. "El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos", subrayó.