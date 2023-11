“El resultado de las primarias en Venezuela del 22 de octubre es algo que no se puede negar”: Francisco Palmieri

El embajador de EE. UU. en Colombia y jefe de la Misión en Venezuela, Francisco Palmieri, estuvo en Desde Adentro con Andrea Bernal hablando de el momento que está viviendo Venezuela tras los acuerdos alcanzados en Barbados que abrieron la posibilidad de unas elecciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. “Creo que es un momento muy importante para Venezuela”, dijo.

“Los acuerdos son históricos e importantes porque ya concretaron condiciones para unas elecciones electorales en 2024 donde los venezolanos podrán elegir el liderazgo de su país con el compromiso de Maduro. Yo creo que hay voluntad de los dos lados de solucionar la crisis humanitaria, económica, política y migratoria en el país”, complementó Palmieri sobre la situación en Venezuela.

Sobre la inhabilitación que el régimen le puso a María Corina Machado, la candidata ganadora de las primarias electorales de la oposición, señaló: “El resultado del 22 de octubre es algo que no se puede negar. Yo confío que con los incentivos del acuerdo y el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar una elección democrática es necesario; no se puede definir una elección democrática si los candidatos de la oposición no pueden competir libremente”.

“Yo creo que en este momento Venezuela necesita una apertura de espacios políticos y se ha hecho un gran esfuerzo para demostrar una voluntad de participar en un proceso electoral transparente. Nicolás Maduro firmó el acuerdo igual que la oposición y creo que eso es un hecho”, añadió, refiriéndose al futuro de este ejercicio democrático en ese país.

También se refirió al ultimátum que Estados Unidos le puso a Venezuela para garantizar las elecciones presidenciales y sobre la intención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que Ecopetrol firme negocios con la petrolera PDVSA.