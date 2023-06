"Es inconcebible que un presidente procese al principal candidato que se opone a él": republicanos reaccionan al nuevo lío legal de Trump

El jueves el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fue acusado por el Departamento de Justicia en el caso que lo vincula con unos documentos clasificados presuntamente hallados en su residencia luego haber culminado su mandato.

VEA TAMBIÉN Trump afirma que fue acusado por el Departamento de Justicia en caso de documentos clasificados o

“La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el ‘engaño de las cajas’, a pesar de que Joe Biden tiene 1850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, D.C., con aún más cajas en la Universidad de Pensilvania, y documentos esparcidos por todo el piso de su garaje donde estaciona su Corvette”, dijo el magnate a través de su red social Truth Social.

En ese contexto, Trump habría sido convocado a presentarse a un tribunal federal de Miami (Florida) el próximo martes 13 de junio.

Esta sería su segunda inculpación en apenas un par de meses, luego de que en marzo fuera imputado en el caso que lo vincula con un supuesto pago a una actriz de cine para adultos para comprar su silencio durante su campaña presidencial.

Estos históricos movimientos de la justicia de Estados Unidos frente a un presidente han provocado reacciones desde el Partido Republicano, actualmente dividido entre candidatos.

Las voces de apoyo a Trump

Una de las voces más contundentes fue Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, quien señaló a Biden de querer sacar a Trump de la carrera presidencial.

"Hoy es un día oscuro para los Estados Unidos de América. Es inconcebible que un presidente procese al principal candidato que se opone a él. Joe Biden guardó documentos clasificados durante décadas. Yo, y todos los estadounidenses que creen en el estado de derecho, apoyamos al presidente Trump contra esta grave injusticia. Los republicanos de la Cámara responsabilizarán a esta descarada armamentización del poder", trinó.

Por su parte, el principal rival de Trump para la nominación republicana Ron DeSantis, le dio un espaldarazo al magnate y también lanzó un dardo hacia la administración actual.

VEA TAMBIÉN Candidato a la nominación republicana Chris Christie arremetió contra Trump o

"La militarización de la aplicación de la ley federal representa una amenaza mortal para una sociedad libre. Durante años hemos sido testigos de una aplicación desigual de la ley según la afiliación política", dijo.

Asimismo, DeSantis se refirió a las polémicas sobre Hunter Biden, hijo del mandatario, y se cuestionó sobre la "pasividad" frente a él.

"¿Por qué tan celoso en la búsqueda de Trump pero tan pasivo con Hillary o Hunter? La administración DeSantis rendirá cuentas al Departamento de Justicia, eliminará el sesgo político y terminará con el uso de armas de una vez por todas", agregó.

Apenas unas horas después del anuncio hecho por Trump, el congresista Marco Rubio también se pronunció:

"No hay límite para lo que estas personas harán para proteger su poder y destruir a quienes lo amenazan, incluso si eso significa destrozar nuestro país y destrozar la fe pública en las instituciones que mantienen unida a nuestra república".

En esa misma línea, el senador Rick Scott también acusó a Biden de "destrozar el sistema de justicia".

VEA TAMBIÉN Candidato a la nominación republicana Chris Christie arremetió contra Trump o

"Después de esta noche, Biden será recordado como el presidente más corrupto y déspota en la historia de nuestra nación. El día que su soborno de $5 millones se expone al público, su Departamento de Justicia acusa a Trump por algo que él mismo ha hecho", escribió.

Ante esto, el presidente Biden fue cuestionado por periodistas durante una declaración desde la Casa Blanca, sin embargo, se desligó de las acusaciones: “nunca, ni una sola vez, he sugerido al departamento de Justicia lo que debería hacer o no en relación con presentar cargos o no. Estoy siendo honesto”.

Nikki Haley, antigua aliada y ahora contendiente de Trump, también arremetió contra la administración Biden, además, calificó la imputación como una "distracción":

"No es así como se debe buscar la justicia en nuestro país. El pueblo estadounidense está agotado por la extralimitación de la fiscalía, el doble rasero y la política de vendetta. Es hora de ir más allá del drama y las distracciones interminables".

Christie, el único que no se alineó

El único contendiente por la nominación republicana que no mostró su apoyo a Trump fue Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, quien optó por esperar lo que diga la justicia.

"No recibimos nuestras noticias de la cuenta Truth Social de Trump. Veamos cuáles son los hechos cuando se publique cualquier posible acusación. Como he dicho antes, nadie está por encima de la ley, por mucho que lo desee. Tendremos más que decir cuando se revelen los hechos", tuiteó.

Christie, como varios de los candidatos republicanos, también tiene un pasado de alianza con el exmandatario, pues hizo parte del equipo de Trump en 2016 y lo apoyó en los debates de 2020, sin embargo, ahora se muestra como uno de los críticos más fuertes en contra del expresidente.