Gobierno de Colombia no tiene claro si reconocerá a Nicolás Maduro o a Edmundo González Urrutia el 10 de enero de 2025

Falta menos de un mes para que se lleve a cabo la toma de posesión en Venezuela. Por un lado el dictador Nicolás Maduro dice que se pondrá la banda presidencial y por el otro lado, el verdadero ganador de las elecciones, según las actas de dichos comicios, Edmundo González Urrutia, sostiene desde el exilio que ese día reclamará la jefatura de Estado acompañado por el amplio sector que lo respalda.

Debido a esta situación, el gobierno de Colombia no tiene claro a quién reconocerá como mandatario venezolano después del 10 de enero de 2025.

Al respecto, el canciller de la Administración Petro, Luis Gilberto Murillo, dijo que el gobierno colombiano no ha reconocido a Nicolás Maduro ni a Edmundo González como presidente electo en Venezuela porque no hay actas de votación aceptadas por ambas partes.

“No hay actas para nadie. Algunos dicen: ‘Sí están las actas y las hemos revisado’. Pero es que Venezuela tiene un proceso institucional de una Constitución y unas leyes, el cual no se siguió y no se presentaron”, pronunció Murillo.

“Si eso no se ha hecho, ahí hay algo como inconcluso. Lo que estamos diciendo es que no hay actas y no podemos reconocer, porque tiene que haber un proceso institucional en el que participen las partes”, prosiguió.

Es de conocimiento público las actas de votación mostradas por la bancada antichavista en una plataforma digital creada con motivo de la contienda electoral. No obstante, el gobierno del país vecino insiste en que no reconoce dichos documentos.

“Las actas lo que hacen es concentrar la voluntad que se plasma en esos documentos. Y debe haber un marco legal constitucional que lo rige. Eso es lo que hemos visto que no se dio en el proceso de Venezuela”, argumentó el canciller colombiano.

“Usted tiene que tener unos resultados que sean incuestionables. Lo dije desde el principio: hay serias dudas porque no tenemos las actas, hay que mostrarlas. Yo creo que ese es un tema ya agotado, por eso nos hemos mantenido en esta posición, no se presentaron estas actas, pues no podemos reconocer”, acotó.

En cuanto a la posible asistencia de Petro a la toma de posesión, Murillo agregó: “Esa será una decisión que él tomará y comunicará en su debido tiempo. Me mantengo en que, si no hay actas, no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no debe haber asistencia a ese acto de posesión”.

El pasado domingo 28 de julio, tras una jornada histórica y atípica, los ciudadanos de Venezuela se expresaron en las urnas y aunque las proyecciones favorecían a la oposición, el CNE del régimen dio "ganador" a Nicolás Maduro, quien ha prolongado su dictadura en la nación caribeña.