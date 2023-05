"He solicitado la convocatoria inmediata de elecciones presidenciales y legislativas": Guillermo Lasso tras decretar la muerte cruzada

Este miércoles, el jefe de Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó la muerte cruzada, con lo cual la Asamblea Nacional quedó disuelta y convocó a elecciones legislativas y presidenciales de manera “inmediata”.

“Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la república que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, por lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741”, dijo el mandatario en su alocución, en la mañana de este miércoles.

“Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, agregó.

En ese sentido, aseguró que su decisión es “democrática” porque “le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.

Antes de anunciar la muerte cruzada, Lasso criticó el actuar de la Asamblea Nacional al señalar que “tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno”.

“Debemos avanzar hacia una solución que ofrezca esperanza a las familias ecuatorianas de un porvenir de bienestar y tranquilidad. Una solución que responda a las aspiraciones mayoritarias de poner fin a una confrontación irracional e inútil”, indicó.

“Es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador”, subrayó.

Además, reconoció que en esas condiciones “no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianos, enfrentar los desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo”.

“La protesta violenta y la asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana”, dijo el mandatario en referencia a los intentos anteriores de la oposición para llevarlo a juicio político.

“Resulta inaceptable que se pretenda que un Gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para cuatro años, en apenas 12 meses”, agregó.

Lasso fue llevado al juicio político en medio de acusaciones por no haber dado por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers. Ese contrato le habría representado perjuicios a las arcas estatales de Ecuador.

En su defensa, el jefe de Estado sostuvo que tanto el contrato, la adenda y el informe de Contraloría transcurrieron entre el 2018 y el 2020, “tres años antes de que asumiera la presidencia de la República”.

Cabe resaltar que se necesitaban 92 votos a favor, es decir, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, para destituir al presidente.

¿Qué es la muerte cruzada?

La muerte cruzada es un procedimiento previsto en la Constitución de Ecuador, que le permite al jefe de Estado forzar elecciones tanto para su propio cargo como para una nueva Asamblea Nacional.