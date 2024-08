"Lo nuevo es que Maduro es el que incita la violencia y esto lo puede convertir en acusado": exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo

Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe fundador de la Corte Penal Internacional, habló en La Tarde de NTN24 sobre las detenciones arbitrarias en Venezuela.

“Hubo una elección, hay serias denuncias de fraude, y hay encarcelamientos masivos, matanzas, y también, y eso es nuevo, el presidente Maduro mismo, hablando de baños de sangre y haciendo amenazas, y pidiendo que vayan más gente presa”, dijo.

Ocampo indicó que el fiscal de la Corte Penal Internacional no puede investigar el fraude, no puede investigar insultos, o lo que les pasó a los niños, pero “sí puede investigar si esto nuevo que está pasando es un crimen de lesa humanidad que esta vez está liderado claramente por el propio presidente Maduro”.

“Tenemos una elección con enormes conflictos, y el presidente Maduro que sale a hablar de baños de sangre y de meter presa a gente, eso es un crimen de lesa humanidad que se llama persecución”, acotó.

Asimismo, comentó que al fiscal actual no le tembló el pulso para procesar al presidente Putin, a los líderes de Hamás o al primer ministro Netanyahu de Israel. “Entonces, no veo que le baste temblar el pulso si tiene que procesarlo al presidente Maduro”.

“La sorpresa no es que el sistema penal maltrate a una señora o a los niños. Eso no es sorpresa, porque si el régimen está utilizando el encarcelamiento para mantenerse en el poder, es como un golpe de Estado. Usted no puede esperar que en un golpe de Estado el sistema penal funcione respetando las reglas. No, no funciona. Es una cosa mucho más estructural”, puntualizó.

Además, agregó que, “si el fiscal de la Corte Penal Internacional pide orden de arresto contra el presidente Maduro y los jueces la aprueban, por primera vez, el sistema internacional se ocuparía de hacer efectiva una orden de arresto”.

“Lo nuevo es que si el presidente Maduro es el que incita la violencia y él es el que arma la violencia. El presidente Maduro puede ser él mismo el acusado y esta es la novedad que va a definir el fiscal. Nadie más que él define esto. La única persona que puede decir esto es el fiscal de la Corte Suprema Internacional. Es él y su criterio, pero es importante la información que el secretario general Almagro y los países de la región le proveen al fiscal”, afirmó.

Ocampo dijo que el fiscal tiene un rol judicial y él va a analizar los hechos y eventualmente, “si él decide pedir procesamientos penales, pero la oposición puede discutir con el presidente un acuerdo o la OEA y los países interesados pueden discutir con Maduro un acuerdo de cómo salir de acciones en términos políticos. Ellos son justamente por eso es muy importante que se involucre el secretario general Magro, que es una afluencia internacional que puede ayudar a encontrar soluciones que no son solamente judiciales”.

“Los líderes políticos pueden ayudar y aprovechar esa energía para encontrar una solución política a este problema. Son dos caminos distintos y dos actores distintos”, puntualizó.