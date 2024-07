López Obrador no participará de la reunión extraordinaria de la OEA para tratar el tema de las elecciones en Venezuela

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó participar este miércoles de una reunión extraordinaria de la OEA en la que se abordarán los resultados del proceso electoral de Venezuela, al denunciar la "parcialidad" de parte de la organización internacional.

"No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA", dijo el mandatario izquierdista durante su habitual rueda de prensa matinal.

Alegó que su rechazo responde a declaraciones del secretario general de la organización, Luis Almagro, quien a juicio de López Obrador "ya había reconocido a uno de los candidatos" antes de saber el resultado final de los cuestionados comicios que dieron por ganador al presidente venezolano Nicolás Maduro y en los que la oposición denuncia un fraude.

"Entonces ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina", afirmó el presidente mexicano.

El martes, la oficina del secretario general de la OEA denunció en un comunicado que las elecciones presidenciales del domingo sufrieron "la manipulación más aberrante" e hizo un llamado a que Maduro acepte "su derrota electoral".

López Obrador insistió en criticar el "injerencismo" de gobiernos y medios extranjeros en los problemas de Venezuela y sostuvo que México seguirá esperando las pruebas del resultado de la votación antes de pronunciarse.

"Nosotros en el caso de Venezuela lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia (...) Y actuar con prudencia para no dejarnos llevar por la corriente derechista que influye en el mundo", agregó el mandatario.

La proclamación de Maduro como mandatario ha generado protestas espontáneas en el país sudamericano que dejaron 12 muertos, decenas de heridos y unos 750 detenidos, mientras crece la presión internacional por transparencia en los resultados.