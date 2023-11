"Maduro no tiene el elemento testicular para animarse a enfrentar a María Corina": expresidente Tuto Quiroga en diálogo con NTN24

El expresidente de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga se refirió a la participación de María Corina Machado en las Elecciones Primarias de la Oposición en Venezuela, en donde resultó elegida como candidata única para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Durante su participación en el programa La Noche de NTN24, el exjefe de Estado boliviano señaló que Machado va a derrotar a Maduro en las urnas, por lo que la comunidad internacional debe garantizar el proceso electoral en el país latinoamericano.

“El señor Maduro está mostrando que es un hombre de un cuerpo muy grande y voluminoso, de un cerebro muy chiquito y que bajo la cintura no tiene el elemento testicular para animarse a enfrentar a María Corina; no le tenga miedo Maduro… enfréntala”, afirmó.

Por otra parte, Quiroga enfatizó en el papel que debe jugar la comunidad internacional en los comicios dada la firma del Acuerdo de Barbados, tras la cual el Gobierno de Estados Unidos decidió aliviar temporalmente las sanciones que pesaban sobre el sector petrolero, así como del oro venezolano, a cambio de suspender las inhabilitaciones políticas que recaen sobre algunos líderes opositores como María Corina Machado y poder garantizar un proceso electoral en el país.

“La comunidad internacional debe cumplir su palabra como garante de Barbados, que básicamente señaló que en noviembre tiene que haber habilitación (…) faltan veintiún días (…) estamos esperando”, agregó.

El exmandatario sostuvo que la oposición venezolana hizo su tarea correctamente y eligió, de manera democrática, a su candidata para los comicios presidenciales del próximo año, por lo que instó a la comunidad internacional a garantizar una elección justa en Venezuela.

“El señor Maduro dice que el próximo año habrá elecciones (…) eso dice la Constitución, no es un favor ni un regalo. La pregunta o la disyuntiva no es la que él señala, la pregunta es muy clara: ¿va a haber elecciones con María Corina habilitada y en la papeleta o va a haber una coronación dictatorial de Maduro que tiembla de miedo ante la heroína María Corona y no se anima a enfrentarla?”, dijo.