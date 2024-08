María Corina Machado envía audio a los venezolanos: "Nadie puede abandonar la lucha, estemos donde estemos"

Puntual, María Corina Machado, líder de la gesta opositora que promovió la candidatura de Edmundo González, emitió un mensaje desde la clandestinidad, donde dijo estar por razones de seguridad.

La última vez que se le vio públicamente fue el pasado sábado cuando se incorporó a la concentración opositora en Las Mercedes, Caracas, en la que reiteró que luchará por defender la voluntad de los venezolanos en las votaciones del 28 de julio.

Tres días después, Machado colgó un audio en sus redes en el que pide a sus seguidores mantenerse en pie de lucha por el cambio, lo que no significa sostener acciones de calle.

María Corina Machado recordó que la "victoria ciudadana monumental del 28 de julio el mundo la reconoce y debemos seguir adelante. Hemos superado obstáculos gigantes. Ahora más que nunca activos, firmes y comunicados. Esta gesta ya es histórica e invencible".

"A pesar de todas las provocacines logramos llegar al 28 con un candidato que representa las fuerzas demoraticas; Edmundo González Urrutia. Montamos la estructura de defensa del voto; la plataforma 600k, estuvimos en cada centro de votacin, haciendo valer nuestra soberanía".

Recordó que el país pasó "de la desesperannza a la formidable organización ciudadano, y acabamos de terminar esta proeza que tiene al mundo boquiabierto. Esto fue posible por nuestros testigos, nuestros héroes ciudadanos, los periodistas que fueron valientes, los motorizados en las calles. De ahí surgió una realidad, Edmundo González Urrutia es el presidente electo".

Machado dijo que está entrando en la quinta etapa "defender la verdad, nadie dijo que esto sería fácil pero que el mundo lo tenga claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final. Nadie puede abandonar la lucha, estemos donde estemos".

Pidió unión y firmeza. "Unidos somos invencibles. Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles. Siempre vamos encontrar forma de mantenernos comunicados y activos. El miedo no nos va a paralizar, lo vamos a superar y no dejaremos la calle".

Sin embargo advierte: "Mantenernos activos no significa estar todo el tiempo en las calles, así como hay monentos para salir, así como hay momentos para comunicarnos, a todos los obstáculos les daremos la vuelta y los revertiremos. Confianza y fe, cada etapa tiene su desarrollo en el tiempo. A veces estamos pero no siempre tenemos que ser reactivos, una pausa operativa en ocasiones necesarias y estar listos para el siguiente paso. Lo mas importante es que todos tengamos fe, confianza profunda unos en otros, yo confío en cada uno de ustedes. No se dejen intimidar, ni mucho menos deprimir. No lo permitan, ayudemos a no ser víctimas de esas campañas de terror, porque recuerden esta es una lucha entre el bien y el mal y Dios está con nosotros, lo vamos a lograr. Que Dios los bendiga".