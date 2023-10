"María Corina Machado y Xóchitl Gálvez pueden cambiar la historia de la región": Presidenta del Foro América Libre

El Foro América Libre es un espacio conformado por más de 30 organizaciones y líderes políticos que tiene como objetivo "defender una agenda de libertad y democracia" en América Latina.

Según la presidenta de este espacio, la diputada mexicana Mariana Gómez del Campo, en este foro se busca hacer contrapeso "al populismo" del Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo.

En entrevista con la directora de contenido del canal de noticias internacionales NTN24, Idania Chirinos, la propia legisladora mexicana, Mariana Gómez del Campo, ofreció sus impresiones sobre el foro.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado se reunió con representantes diplomáticos de doce países en Venezuela o

“Nos tenemos que organizar en América, todos tenemos que involucrarnos. En este foro hay más de 30 organizaciones de más de 25 países. Tenemos que debatir los temas que hoy nos preocupa”, dijo la entrevistada.

“Nos preocupa lo que pasa con el autoritarismo. No podemos quedarnos callados ante los regímenes que tienen a sus pueblos en la miseria. Debemos tener una sola voz, porque si no estamos unidos no podremos unificar el mensaje. Somos una alternativa viable para la región”, acotó.

Sobre el liderazgo de María Corina Machado en Venezuela y de Xóchitl Gálvez en México, Gómez del Campo afirmó: “Es la hora de las mujeres, ellas pueden cambiar la historia de la región”.