"Ninguna nación será segura si permitimos que Ucrania sea víctima": Biden en la Asamblea General de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció este martes en el inicio del debate de la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso en el que expresó varias posiciones sobre la guerra en Ucrania.

Para Biden ninguna nación podría sentirse segura si el mundo deja de apoyar a Ucrania en la defensa de la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2024.

“Rusia piensa que el mundo se va a aburrir y que permitirá que se ataque a Ucrania sin consecuencias. Pero yo digo los siguiente. Si permitimos que Ucrania sea víctima, entonces será segura cualquier otra nación. Yo puedo decir con seguridad que no”, manifestó Biden.

El mandatario estadounidense consideró que, aunque todas las naciones desean que finalice, Rusia es la única responsable de esta guerra y “la única que puede terminarla”.

“Y es la única que representa un obstáculo para la paz porque el precio que pone es la rendición de Ucrania, el territorio de Ucrania y sus niños”, aseguró Biden sobre la guerra que fue, sin duda, el centro de su discurso.

Biden definió la invasión a Ucrania, bajo la que se cumple por segundo año consecutivo la reunión en la ONU, como “una guerra ilegal de conquista librada por la provocación de Rusia contra su vecino”.

“En ese punto de inflexión de la historia se nos va a juzgar por si estamos a la altura de las promesas que adquirimos con los más vulnerables”, dijo.

El presidente del país norteamericano también resaltó un viaje reciente que hizo a Vietnam en el que pudo llegar a algunos compromisos. "La historia no tiene que dictar nuestro futuro y los adversarios pueden convertirse en socios", resaltó.

Este martes inició la fase de debate en el marco de la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en donde el orador más esperado es el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El presidente de Ucrania asiste por primera vez de forma presencial desde el inicio de la invasión rusa a su país que inició el 24 de febrero de 2022.

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió el debate. Habló sobre las inundaciones en Libia y de las amenazas generales que enfrenta el mundo por cuenta del cambio climático. "Es hora de un compromiso global", afirmó.

Guterres, al tiempo, urgió a los 193 países de la ONU una reforma de las instituciones multilaterales para que reflejen las "realidades económicas del siglo XXI".

"El mundo ha cambiado, nuestras instituciones no", dijo Guterres. "No podemos abordar eficazmente los problemas tal como son si las instituciones no reflejan el mundo tal como es", añadió.

El jefe de la ONU también habló de los riesgos que representa la inteligencia artificial y pidió que se cree una "nueva entidad global" para que contribuya a mitigar los riesgos y los beneficios para la humanidad.