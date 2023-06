"Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima": Petro responde a denuncia sobre el 'caso Sarabia'

Este jueves 15 de junio el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre una reciente publicación de la revista colombiana Semana sobre el 'caso Sarabia'.

En ese contexto, el mandatario le salió al paso a las declaraciones publicadas por la revista del país sudamericano que citó a una fuente "confidencial", la cual habló sobre la relación que habría entre el difunto coronel Óscar Dávila y la causa de Laura Sarabia.

El testigo le dijo al mencionado medio de comunicación que el dinero que se le perdió a la entonces jefa de gabinete del Gobierno supuestamente era del presidente Gustavo Petro. Indicó, además, que eran "5 maletas con al menos 3.000 millones de pesos".

"Dávila (el coronel muerto) me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido", le dijo el informante a Semana.

VEA TAMBIÉN Comisión séptima del Senado aprueba en primer debate la reforma pensional del Gobierno Petro o

Al respecto, el presidente Petro emitió un comunicado desde Alemania en donde cumple una agenda de Gobierno. “Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana”, aseveró.

“Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, manifestó el mandatario.

Petro, además, dijo que ha “tenido una amistad con los dueños de la revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como presidente he sacado ningún tipo de provecho”.

Posteriormente, el mandatario les solicitó a las autoridades “investigar lo que les corresponda sobre lo que dijo la fuente”.

VEA TAMBIÉN “Quedó de hablar conmigo y me dejó esperando”: padre de menores encontrados en la selva apunta contra Gustavo Petro o

“Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas”, agregó Petro.

Cabe recordar que Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, el pasado jueves 1 de junio dio a conocer los avances de la investigación sobre el caso de Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, quien fue sometida a prueba de polígrafo en un edificio aledaño al palacio presidencial tras un robo de un dinero en el apartamento de la funcionaria.

El responsable del ente investigador reveló que el teléfono de la excolaboradora Marelbys Meza fue interceptado en un procedimiento amparado en un informe ilegal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJIN).

“El mismo día en que Laura Sarabia presenta la denuncia, el 30 de enero, se inventan un informe de Policía Judicial para interceptar a estas dos personas en una investigación del Clan del Golfo y cuyo único propósito era escuchar a estas dos personas: la empleada que le ayudaba de por días a Laura Sarabia y la niñera que le cuidaba el niño a Laura Sarabia”, argumentó Barbosa.

Al escándalo político se le sumó un nuevo elemento que llevó a Petro a anunciar la salida del Ejecutivo de Laura Sarabia, jefe de Gabinete, y de Armando Benedetti, otrora embajador en Venezuela.

Esto, después de que la propia revista Semana develara el domingo 4 de junio una serie de audios en los que Benedetti habla sobre delicados temas.

En el material expuesto, Benedetti le reclama airadamente y con improperios a Sarabia por el trato que ha recibido del Gobierno e incluso amenaza en varias oportunidades con revelar información sobre el origen de fondos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota. Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico”, dice el político.

VEA TAMBIÉN “Un ejemplo de sobrevivencia total que quedará en la historia”: Gustavo Petro sobre el hallazgo de los cuatro niños en la selva o

“¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”, añade Benedetti en una de las muchas advertencias que se escuchan en los audios.

El jefe de Estado colombiano ante esos audios afirmó que no recibió dinero de dudosa procedencia para su campaña electoral.

"Nadie del gabinete del gobierno ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco (...) Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, apuntó.

VEA TAMBIÉN La radicalización del discurso del Presidente de Colombia Gustavo Petro contra la prensa o

Las declaraciones de Benedetti publicadas por Semana llevaron al Consejo Nacional Electoral de Colombia a practicar pruebas de oficio en el marco de una investigación “por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición Pacto Histórico”, movimiento político con el que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.