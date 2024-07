"Pedimos a los venezolanos que se queden en los centros de votación en vigilia; son horas cruciales": María Corina Machado en noche de jornada electoral

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, y el candidato Edmundo González se pronunciaron desde la sede de campaña sobre las elecciones presidenciales de este 28 de julio.

Lo hicieron casi una hora y media después que se cumpliera el tiempo estipulado para el cierre de urnas en cada uno de los 24 estados venezolanos.

Machado aseguró que ya tienen en sus manos algunas de las cifras y actas de los resultados electorales, pero que debido a la ley no puede darlas a conocer. No obstante, sostuvo que “nosotros no especulamos”.

Es por eso que pidió a todos los venezolanos la vigilancia de cada uno de los votos y las actas en cada urna del país, incluso en vigilia.

“Ha llegado esta hora que es crucial, queremos pedirles a todos los venezolanos que se queden en los centros de votación en vigilia”, solicitó.

“Hemos luchado todos estos años por este día y estas son las horas cruciales y decisivas”, agregó.

La líder opositora aseguró que este “es el momento más crítico”, por lo que pidió a los testigos que no abandonen los centros de votación hasta que se conozca el acta.

González, a su turno, expresó: "Hemos tenido una jornada de participación masiva, jamás vista en los últimos años”. E insistió en el llamado a los testigos para que “se mantengan en los centros hasta que reciban el acta correspondiente".