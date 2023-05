Polémica en Perú por proyecto de ley propuesto por Dina Boluarte para poder gobernar de “manera remota”

La tensión política aumentó en Perú tras el polémico proyecto de ley que presentó la mandataria peruana, Dina Boluarte, para que pueda gobernar la nación suramericana de “manera remota” mientras está fuera del país.

Boluarte presentó la propuesta ante el Parlamento para poder gobernar vía remota cuando realice viajes al extranjero debido a la falta de vicepresidentes para afrontar la gestión.

Esta propuesta busca modificar la actual Constitución la cual indica que el encargado de la gestión será el primer o segundo vicepresidente de la nación.

“De conformidad con el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución, cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente”, señala la propuesta de Boluarte.

En el documento, la mandataria peruana explicó que “de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando tecnologías digitales correspondientes para tal efecto”.

Expertos advirtieron que la iniciativa presentada por la jefa de Estado del Perú es inconstitucional. De hecho, algunos congresistas se pronunciaron y coincidieron en que la medida debe ser rechazada.

Alberto Otálora, presidente del Consejo de Ministros de Perú, expresó: “se debe desarrollar una norma en virtud de que cuando la presidenta viaje el despacho lo converse con presidente del consejo de ministros, ya que la propia Constitución puede dar la conducción administrativa de este despacho”.

“Esta propuesta de ley no afecta la Constitución, al contrario, desarrolla toda la moderna técnica legislativa referente al gobierno electrónico”, añadió Otálora.

La presidente de Perú, Dina Boluarte no ha podido salir del país desde que asumió el cargo en diciembre de 2022 tras la destitución del exmandatario peruano, Pedro Castillo, por su intento de golpe de Estado y el presunto cierre del Congreso.

Es la segunda vez que Boluarte intenta encargar la Presidencia en caso de un viaje al exterior. La primera vez que propuso esto fue a finales de diciembre de 2022, no obstante, la iniciativa no avanzó en el Congreso.

Vale añadir que no es la primera vez que un mandatario peruano no puede abandonar la nación por no tener vicepresidentes, pues Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, respectivamente, tampoco pudieron salir al exterior durante su gobierno de turno por la misma razón.