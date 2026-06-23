Registraduría de Colombia confirma un 99.997 % de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de los jueces en las elecciones presidenciales

Este martes, menos de 48 horas después del cierre de urnas en las elecciones presidenciales en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio por concluido el escrutinio escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional.

De esta manera, se pudo llegar a un 99.997 % de coincidencia entre los resultados arrojados en el preconteo con el escrutinio de los jueces.

El organismo señaló que, tras el proceso, se ratificó que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano.

VEA TAMBIÉN "Esta será la patria de todos y para todos": el mensaje de Abelardo de la Espriella un día después de ganar las elecciones de Colombia o

Asimismo, confirmó que "cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas".

"La entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia", agregó.

De esta forma, dice la Registraduría, se cierra "un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación".