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Martes, 21 de julio de 2026
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Selección Argentina

Se conocen imágenes del puño que le propinó un miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina al español Dani Olmo tras la final del Mundial

julio 21, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
La FIFA anunció una investigación en contra de la Albiceleste por los incidentes tras el partido de la final del Mundial 2026.

Después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en las últimas horas se conocieron nuevas imágenes de la agresión que le propinó un miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina al jugador español Dani Olmo tras el tenso partido.

Imágenes grabadas desde las tribunas muestran a uno de los colaboradores de Lionel Scaloni en la Albiceleste propinándole un puño al jugador del Barcelona, Dani Olmo, justo después del final del partido que ganó la selección ibérica por la mínima diferencia en tiempo extra.

En los videos que han circulado en redes sociales se observa al ayudante de Scaloni, Roberto Ayala, agrediendo a Olmo en su cuello tras un puñetazo.

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El hecho se originó mientras la selección española celebraba su título mundial tras derrotar a la Albiceleste en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este lunes en un breve comunicado la apertura de una investigación sobre los incidentes desatados al término de la final del Mundial 2026 que el domingo ganó España ante Argentina por 1-0.

"Tras examinar los correspondientes informes del partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del CDF en relación con los incidentes ocurridos tras el partido", se explicó en el texto.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicará más detalles una vez que se haya completado el informe del fiscal", apuntó.

Justo al término de la final hubo momentos de tensión en el terreno de juego, mientras los españoles empezaban a festejar la segunda estrella mundialista del país.

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Al término del encuentro se presentaron enfrentamientos de los jugadores argentinos con los españoles luego de que el árbitro confirmara el fin del encuentro que se disputó en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Leandro Paredes, implicado en una pelea con Gavi y otros integrantes del rival, fue especialmente señalado este lunes en la prensa española, que también criticó duramente el comportamiento de Nahuel Molina y del asistente técnico Roberto Ayala durante esos momentos de tangana.

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