NTN24
Viernes, 31 de julio de 2026
Viernes, 31 de julio de 2026
FIFA

La FIFA tomó decisión final sobre proyecto de Infantino para financiar con recursos privados torneos incluido el Mundial, según New York Post

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino - Foto EFE
Gianni Infantino - Foto EFE
La noticia sobre la decisión de la FIFA se conoció luego de que Conmebol pidiera este viernes a la FIFA "información adicional y aclaraciones" sobre su proyecto.

El plan de la FIFA de vender una parte de su negocio a inversores externos no seguirá adelante tras una revuelta abierta por parte de los dirigentes del fútbol de todo el mundo y una grave división entre los altos cargos de la entidad, informó este viernes el New York Post.

La propuesta de la FIFA de crear una filial valorada en 20.000 millones de dólares para gestionar el Mundial y sus otros torneos, y ofrecer a inversores externos una participación de hasta el 20%, ya no sigue en pie, según el informe, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

o

La noticia sobre la decisión de la FIFA se conoció luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidiera este viernes a la FIFA "información adicional y aclaraciones" sobre su proyecto de apertura a la inversión privada, muy cuestionado por diferentes actores mundiales del balompié.

La entidad que rige el fútbol sudamericano no se había pronunciado sobre la iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha sido rechazada por la UEFA, la Concacaf y la confederación asiática.

"La CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto", indicó la entidad en un comunicado.

El órgano rector del fútbol sudamericano remarcó que "el fútbol está primero" al justificar su pedido de consultas.

La Conmebol, primera confederación en anunciar su apoyo a la reelección de Infantino en 2027, explicó que inició un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro.

También afirmó que convocó a una reunión de su Consejo para evaluar la propuesta, presentada el martes, "con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

"Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", advirtió la institución con sede en Luque, Paraguay.

o

La organización afirmó que antes de adoptar una determinación sobre el asunto "continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza".

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha buscado el apoyo de Infantino para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos.

La próxima Copa del Mundo se disputará principalmente en España, Marruecos y Portugal, pero celebrará algunos partidos, por motivo de sus cien años, en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Temas relacionados:

FIFA

Conmebol

Mundial

Venta

Gianni Infantino

Copa Mundial del Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así está la situación en la frontera entre España y Marruecos tras ola migratoria que entró a Ceuta

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Revelan el plan "coordinado y organizado por Marruecos" para invadir España de manera encubierta

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. aumenta presión contra Irán con potente avión militar P8 Poseidón para control aéreo y marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Deportes

Ver más
Dani Alves, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Dani Alves

De estrella del fútbol a orador evangélico: así es la nueva vida de Dani Alves tras salir de prisión

Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Caracas FC

Santa Fe elimina a Caracas de la Sudamericana y cita a River Plate en octavos de final

Jürgen Klopp | Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp tendría todo listo para su regreso a los banquillos, hubo acuerdo con la federación alemana para dirigir a la selección

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Experto advierte que ascensos militares reflejan dominio de Diosdado Cabello sobre las fuerzas armadas en Venezuela

Lamine Yamal, delantero de la Selección de España - Foto: AFP
Barcelona

Intentan robar propiedad que Lamine Yamal habría comprado a Shakira en Barcelona horas después del triunfo de España sobre Francia en el Mundial 2026

Incendios forestales en España | Foto: EFE
Francia

España y Francia combaten a contrarreloj los incendios ante nueva ola de calor

Terremoto en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

"Es imperativo un listado y un banco de datos de personas desaparecidas": abogada Liliana Ortega tras un mes de los terremotos en Venezuela

Dani Alves, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Dani Alves

De estrella del fútbol a orador evangélico: así es la nueva vida de Dani Alves tras salir de prisión

Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Caracas FC

Santa Fe elimina a Caracas de la Sudamericana y cita a River Plate en octavos de final

Terremoto en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Aferrado a la esperanza: profesor universitario sobrevivió al terremoto en Venezuela gracias a una nota de auxilio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre