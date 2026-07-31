La FIFA tomó decisión final sobre proyecto de Infantino para financiar con recursos privados torneos incluido el Mundial, según New York Post

El plan de la FIFA de vender una parte de su negocio a inversores externos no seguirá adelante tras una revuelta abierta por parte de los dirigentes del fútbol de todo el mundo y una grave división entre los altos cargos de la entidad, informó este viernes el New York Post.

La propuesta de la FIFA de crear una filial valorada en 20.000 millones de dólares para gestionar el Mundial y sus otros torneos, y ofrecer a inversores externos una participación de hasta el 20%, ya no sigue en pie, según el informe, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

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La noticia sobre la decisión de la FIFA se conoció luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidiera este viernes a la FIFA "información adicional y aclaraciones" sobre su proyecto de apertura a la inversión privada, muy cuestionado por diferentes actores mundiales del balompié.

La entidad que rige el fútbol sudamericano no se había pronunciado sobre la iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha sido rechazada por la UEFA, la Concacaf y la confederación asiática.

"La CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto", indicó la entidad en un comunicado.

El órgano rector del fútbol sudamericano remarcó que "el fútbol está primero" al justificar su pedido de consultas.

La Conmebol, primera confederación en anunciar su apoyo a la reelección de Infantino en 2027, explicó que inició un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro.

También afirmó que convocó a una reunión de su Consejo para evaluar la propuesta, presentada el martes, "con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

"Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", advirtió la institución con sede en Luque, Paraguay.

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La organización afirmó que antes de adoptar una determinación sobre el asunto "continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza".

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha buscado el apoyo de Infantino para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos.

La próxima Copa del Mundo se disputará principalmente en España, Marruecos y Portugal, pero celebrará algunos partidos, por motivo de sus cien años, en Argentina, Paraguay y Uruguay.