Santuario de Medjugorje sufre ataque vandálico con fuego: profanación y mensajes ofensivos

El Santuario de Medjugorje, ubicado en el suroeste de Bosnia y Herzegovina, cerca de la frontera con Croacia, fue víctima de un grave acto de vandalismo que incluyó el incendio del altar exterior de la iglesia de Santiago Apóstol, la profanación de imágenes de la Virgen María y mensajes ofensivos pintados en diversos lugares del recinto religioso.

Según las autoridades policiales de Bosnia y Herzegovina, una persona roció líquido inflamable y prendió fuego al altar exterior de la iglesia de Santiago Apóstol, el principal centro de peregrinación del santuario. Además, las estatuas e imágenes de la Virgen ubicadas en la Colina de Apariciones de la Cruz Azul fueron manchadas con pintura negra en el rostro y las manos. Los vándalos dejaron mensajes ofensivos en los pedestales con frases como "diablo con falsa" y "mal", además de una pancarta en polaco que acusaba a los videntes locales de ser estafadores.