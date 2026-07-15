"Eso es un fraude": Petro anunció que no estará en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lideró el que puede ser su último consejo de ministros, un espacio que usó para dar controversiales declaraciones sobre el fin de su mandato presidencial y la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Durante el consejo de ministros, el líder del Pacto Histórico lanzó nuevas críticas contra el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Además, anunció que no estará en la posesión del presidente electo el próximo 7 de agosto, pues considera que eso "es un fraude".