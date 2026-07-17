Dan a conocer las zonas con más daños en edificaciones tras los terremotos en Venezuela

Un nuevo balance sobre los terremotos del 24 de junio en Venezuela revela que 924 edificaciones resultaron afectadas.

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De ellas, 258 colapsaron por completo y 329 presentan daños severos, según la plataforma ciudadana terremotovenezuela.com.

Caracas registra el mayor número de inmuebles afectados, con 457 reportes, seguida por Caraballeda (116), La Guaira (52), Maiquetía (40) y Catia La Mar (30).

No obstante, los daños más graves y la mayor cantidad de edificios colapsados se concentran en los municipios costeros de La Guaira: Catia La Mar y Caraballeda.

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Los datos fueron recopilados en un visor geográfico desarrollado por Esri, que permite identificar las zonas más impactadas por los sismos y apoyar las labores de reconstrucción.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

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Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.