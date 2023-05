Ucrania: países occidentales entrenarán a soldados ucranianos para pilotar cazas F-16

Ucrania. Continúan los enfrentamientos en territorio ucraniano, en las últimas horas se presentaron nuevos ataques en la ciudad de Bajmut; fuentes ucranianas de igual manera han declarado que el ritmo ha disminuido por la contraofensiva.

Estados Unidos, Dinamarca y los Países Bajos comenzarán en las próximas semanas a diseñar “un marco de entrenamiento” en el manejo de los aviones de combate F-16 para las fuerzas ucranianas. Tras los viajes sorpresa que mantuvo el mandatario ucraniano por Europa la semana pasada, Volodimir Zelenski logró concretar alianzas diplomáticas y militares para poder hacer uso en las siguientes semanas. Hoy Ucrania no cuenta con aviones F-16, se espera que los países que apoyan a Kiev capaciten y doten a los ejércitos ucranianos.

Por su parte, los ministros de Defensa de Rusia y Bielorrusia sellan los protocolos para almacenar armamento táctico nuclear. Este mensaje continúa desestabilizando nuclearmente a Europa, pues las crecientes amenazas por parte de Rusia por el manejo que Ucrania tenga frente al nuevo armamento de largo alcance, ha generado tensión entre los gobiernos.

El analista político, investigador CSIS y director ejecutivo de InterAmerican Trends, Antonio de la Cruz sumó al análisis que «hasta ahora la guerra no se mueve, ninguna de las partes tiene pulso para someter al otro, entonces no hay una fuerza en sí para poder garantizar de que se sienta en la mesa porque los dos quieren ganar la guerra (…) esto es una señal también de que si esto se va muy largo, nosotros también tenemos poder de fuego que no hemos usado pero que podemos amenazas a los países».

Cabe mencionar que la guerra en Ucrania cumple este viernes 457 días desde el comienzo de la invasión. Una invasión que ha generado desestabilización en todo el mundo a nivel social, comercial y económico. «Lo que estamos viendo básicamente es un deja vu, un regreso de estas jugadas geopolíticas del ajedrez de la guerra fría, donde a una acción de Occidente o una acción de Rusia corresponden otras acciones y hay una escalada militar y evidentemente esta determinación de los Países Bajos, de EEUU de apoyar a Ucrania con este equipo avanzado en cierto modo no tiene propósitos ofensivos», comentó José López Zamorano, periodista, director de noticias, La Red Hispana desde Rockville, EEUU.

