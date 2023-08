Viuda de Fernando Villavicencio considera "ilegal" la candidatura de Andrea González a la presidencia de Ecuador

Andrea González, fórmula vicepresidencial de candidato ecuatoriano asesinado Fernando Villavicencio, disputará las elecciones presidencialesdel próximo 20 de agosto.

El partido de centro Construye informó este sábado, mediante un comunicado, que la ambientalista tomará el lugar de Villavicencio para disputar los comicios, en los que el excandidato se perfilaba como segundo en intención de voto.

Al respecto habló la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, en una conferencia de prensa y rechazó esta candidatura; aseguró que se trata de una “decisión ilegal” que ni siquiera le fue consultada.

“Han tomado la medida arbitraria de nombrar a la candidata a la vicepresidencia para que remplace a Fernando cuando todos sabemos que eso es ilegal, las candidaturas en este país son irrenunciables, el candidato que tiene que ser reemplazado es el candidato a la presidencia, el candidato a la vicepresidencia no puede renunciar y no lo puede suceder en el cargo porque no han ganado las elecciones”, aseveró Sarauz.

Además, se refirió al crimen de su esposo y responsabilizó al estado ecuatoriano del asesinato su marido: “el estado estaba a cargo de la seguridad de Fernando y el Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo”.

Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles 9 de agosto durante un mitin político al norte de Quito, en hechos en los que otras personas resultaron heridas.

Desde mayo de 2021, el periodista y activista político ejercía como asambleísta por la bancada de la Alianza Honestidad, pero luego la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso dejó el Legislativo para aspirar a la Presidencia de la República. Tras adentrarse en su campaña presidencial, el político recibió varias amenazas en su contra que terminaron con su vida.