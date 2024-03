Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales y amenazó con una tercera guerra mundial si la OTAN envía tropas a Ucrania

Este lunes se confirmó la victoria "récord" de Vladimir Putin en los comicios presidenciales, un resultado forjado a base de reprimir a la oposición.

El presidente ruso obtuvo 87,29% de los sufragios, con un 99,76% escrutado.

VEA TAMBIÉN "La oposición en Rusia es controlada por el Kremlin": analista tras reelección de Vladímir Putin a la presidencia o

"Es un indicador récord (...) casi 76 millones" de votos, afirmó la jefa de la comisión electoral, Ella Pamfilova.

Putin, en el poder desde hace casi un cuarto de siglo, logró 10 puntos más que en 2018, sin embargo, no tuvo un candidato opositor real.

Tras su cuestionado triunfo, Putin emitió un discurso y celebró la "consolidación política interna", dos años después de la ofensiva contra Ucrania y de las sanciones occidentales contra el país.

"No importa quién o cuánto quieran intimidarnos, no importa quién o cuánto quieran aplastarnos (...) No ha funcionado ahora y no funcionará en el futuro. Nunca", agregó.

Asimismo, lanzó una seria amenaza sobre la presencia de soldados de la OTAN en territorio Ucraniano.

"Los soldados de los países de la OTAN están allí presentes. Lo sabemos", dijo, y añadió que "todos comprenden que eso nos colocará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. No creo que a nadie le interese esto".