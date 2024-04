Estudio determina que el ejercicio puede tener importantes efectos en el cerebro al disminuir el estrés

Un nuevo estudio liderado por investigadores del Hospital General de Massachusetts y publicado en el Journal of the American College of Cardiology revela que la actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares al disminuir las señales relacionadas con el estrés en el cerebro.

Para llevar a cabo la investigación, reseñada por The Harvard Gazette, el equipo dirigido por Ahmed Tawakol, investigador y cardiólogo del Centro de Investigación de Imágenes Cardiovasculares del Hospital General de Massachusetts, analizó los registros médicos y otra información de 50.359 participantes del Biobanco de Mass General Brigham, quienes completaron una encuesta sobre actividad física. Además, una submuestra de 774 participantes se sometió a pruebas de imagen cerebral y mediciones de la actividad cerebral relacionada con el estrés.

Durante un seguimiento medio de 10 años, el 12,9 por ciento de los participantes desarrolló enfermedades cardiovasculares. Aquellos que cumplieron con las recomendaciones de actividad física tuvieron un 23 por ciento menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en comparación con aquellos que no cumplieron con estas recomendaciones. Además, se observó que las personas con niveles más altos de actividad física tendían a tener una menor actividad cerebral relacionada con el estrés.

Es importante destacar que las reducciones en la actividad cerebral asociada con el estrés fueron resultado de mejoras en el funcionamiento de la corteza prefrontal, una parte del cerebro involucrada en funciones ejecutivas como la toma de decisiones y el control de impulsos, y que se encarga de frenar los centros de estrés del cerebro. Los análisis tuvieron en cuenta otras variables de estilo de vida y factores de riesgo de enfermedad coronaria.

Además, los investigadores descubrieron que los beneficios cardiovasculares del ejercicio eran considerablemente mayores en aquellos con una mayor actividad cerebral relacionada con el estrés, como las personas con depresión.

"La actividad física fue aproximadamente el doble de eficaz para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en aquellos con depresión. Los efectos en la actividad cerebral relacionada con el estrés podrían explicar esta nueva observación", afirma Tawakol, autor principal del estudio.

"Se necesitan estudios prospectivos para identificar posibles mediadores y demostrar la causalidad. Mientras tanto, los médicos podrían comunicar a los pacientes que la actividad física puede tener importantes efectos en el cerebro, lo que podría brindar mayores beneficios cardiovasculares en individuos con síndromes relacionados con el estrés, como la depresión", agrega.