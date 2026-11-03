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Martes, 03 de noviembre de 2026
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“Llegar a Marte es inevitable”: concluye con éxito la misión simulada CHAPEA 2 de la NASA tras un año de aislamiento total

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
Centro Espacial Kennedy, de la NASA-Foto EFE
Centro Espacial Kennedy, de la NASA-Foto EFE
Los cuatro integrantes del proyecto CHAPEA 2 abandonaron el hábitat en Houston tras superar un año de confinamiento, con la destacada premisa de que el liderazgo tecnológico garantizará la conquista del Planeta Rojo.

Los cuatro tripulantes que integraron la segunda misión simulada de la NASA orientada a la exploración de Marte concluyeron este sábado su periodo de aislamiento, tras permanecer confinados durante 378 días en el hábitat especializado del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.

Durante una conferencia de prensa posterior a su salida del complejo, el comandante de la misión, Ross Elder, afirmó con contundencia que la concreción de un viaje tripulado al Planeta Rojo constituye una meta inexorable para la humanidad.

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“Los riesgos de ir a Marte son enormes, pero mediante la búsqueda del conocimiento, una visión y un liderazgo sólidos, creatividad, fortaleza, trabajo arduo y una base extraordinaria, el objetivo de llevar seres humanos a Marte no solo es alcanzable, sino inevitable”, sostuvo el oficial ante los medios.

La iniciativa, denominada oficialmente Analogía de Exploración de la Salud y el Rendimiento de la Tripulación (CHAPEA 2), reunió a Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery y James Spicer en una estructura impresa en tres dimensiones de 160 metros cuadrados, diseñada para replicar con exactitud los desafíos físicos, psicológicos y logísticos del entorno marciano.

De acuerdo con la científica del proyecto, Sarah Whiting, los participantes operaron bajo condiciones de aislamiento extremo, sin asistencia en tiempo real desde el centro de control terrestre y con el enfrentamiento a una alta exigencia física con recursos estrictamente limitados, un protocolo diseñado para evaluar la adaptación humana a misiones de larga duración.

Por su parte, la oficial médica Ellen Ellis citó proyectos como la base lunar de la NASA y la Academia Espacial Nacional, iniciativas orientadas a la apertura de nuevas oportunidades científicas. Asimismo, instó a tomar la iniciativa, liderar con una ciencia que beneficie a la economía y garantizar el legado espacial norteamericano para las próximas generaciones.

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Finalmente, la oficial médica recalcó la importancia de consolidar redes de soporte terrestre altamente integradas para respaldar a los futuros astronautas, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de preservar la hegemonía aeroespacial mediante el desarrollo científico y la vigilancia estratégica en la última frontera.

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