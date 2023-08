¿Qué es el Lyme, la enfermedad que padece la modelo Bella Hadid?

La reconocida modelo Bella Hadid ha permanecido ausente de varios de los grandes eventos del mundo de la moda este año, por lo que a través de un video que compartió en sus redes sociales reveló detalles sobre su lucha contra la enfermedad de Lyme y descartó un regreso inmediato a las pasarelas.

"Regresaré cuando esté lista", escribió Hadid, de 26 años, en una extensa publicación en su Instagram acompañada de fotos de su historia médica y en las que se le ve convaleciente.

"Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y con el trabajo mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a las personas que me apoyan, me pasó factura de una forma que realmente no puedo explicar", dijo la estadounidense a sus casi 60 millones de seguidores.

Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012, pero fue en abril de este año que la modelo manifestó tener complicaciones con un tratamiento de conducto, que le reactivó los síntomas de la enfermedad.

"Estoy bien y no tienen que preocuparse", fue lo que escribió finalmente en su post en el cual también agradeció a su familia, sus seguidores, su equipo de trabajo y al personal médico.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

De acuerdo con la clínica de Mayo en Minnesota (EE. UU.), esta enfermedad es causada por la bacteria ‘Borrelia’ que se encuentra alojada en garrapatas infectadas. Las personas que son picadas por los insectos, contraen el Lyme.

La enfermedad es común en Estados Unidos, pero también es frecuente en Europa y Canadá, sobre todo en zonas boscosas.

Estos son algunos de los signos y síntomas:

La enfermedad, que ataca al sistema inmune, produce síntomas por etapas. Los primeros pueden verse entre tres y 30 días después de la picadura de garrapata. En primer lugar está el salpullido en la zona de la picadura.

Después aparecen signos como el cansancio, fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, dolores musculares, hinchazón de los ganglios linfáticos, latidos cardíacos irregulares, debilidad en las manos, pies y piernas, dolor en los ojos, pérdida de la visión, entre otros síntomas.