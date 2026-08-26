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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Taylor Swift

“Un mundo sin ella no parece real”: Taylor Swift rinde tributo a la obra de Dolly Parton

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Taylor Swift cantautora estadounidense-Foto: EFE
Taylor Swift cantautora estadounidense-Foto: EFE
La estrella del pop emitió un emotivo comunicado destacando el legado musical, humano y filantrópico de la leyenda del country.

La cantautora estadounidense Taylor Swift se sumó al duelo global por el fallecimiento de Dolly Parton a través de un emotivo comunicado enviado a medios de comunicación de EE. UU. en el que calificó a la figura del country como un referente fundamental en su vida y carrera profesional.

“Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni bueno. Pero por la generosidad con la que pasó su tiempo en este mundo y por las innumerables vidas que transformó para mejor, su legado será eterno”, expresó Swift.

En su tributo, Swift resaltó la capacidad única de Parton para transmitir lecciones con dulzura, honestidad y humor, destacando su equilibrio entre la protección de su vida privada y la transparencia en sus causas.

La definió como la “personificación de la gracia y la fortaleza”, ensalzando su empatía ante las dificultades ajenas y su determinación para defender su valor como mujer y creadora en la industria musical.

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Agradeció el impacto de sus composiciones y su labor por ablandar “hasta los corazones más fríos”, así como el impulso brindado a generaciones de jóvenes artistas que soñaron con seguir sus pasos.

Taylor también hizo alusión a la iniciativa de alfabetización infantil de Parton, la Biblioteca de la Imaginación, el pasado mes de julio, Swift y su pareja Travis Kelce destinaron dos millones de dólares a dicha organización dentro de un paquete de donaciones benéficas, gesto que Parton agradeció públicamente en su momento con su característico sentido del humor.

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“Dolly, pensaré en ti en cada paso del camino”, concluyó Swift, sumándose a los millones de admiradores y figuras del espectáculo que despiden a la legendaria intérprete de Jolene.

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