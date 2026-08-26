“Un mundo sin ella no parece real”: Taylor Swift rinde tributo a la obra de Dolly Parton
La cantautora estadounidense Taylor Swift se sumó al duelo global por el fallecimiento de Dolly Parton a través de un emotivo comunicado enviado a medios de comunicación de EE. UU. en el que calificó a la figura del country como un referente fundamental en su vida y carrera profesional.
“Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni bueno. Pero por la generosidad con la que pasó su tiempo en este mundo y por las innumerables vidas que transformó para mejor, su legado será eterno”, expresó Swift.
En su tributo, Swift resaltó la capacidad única de Parton para transmitir lecciones con dulzura, honestidad y humor, destacando su equilibrio entre la protección de su vida privada y la transparencia en sus causas.
La definió como la “personificación de la gracia y la fortaleza”, ensalzando su empatía ante las dificultades ajenas y su determinación para defender su valor como mujer y creadora en la industria musical.
Agradeció el impacto de sus composiciones y su labor por ablandar “hasta los corazones más fríos”, así como el impulso brindado a generaciones de jóvenes artistas que soñaron con seguir sus pasos.
Taylor también hizo alusión a la iniciativa de alfabetización infantil de Parton, la Biblioteca de la Imaginación, el pasado mes de julio, Swift y su pareja Travis Kelce destinaron dos millones de dólares a dicha organización dentro de un paquete de donaciones benéficas, gesto que Parton agradeció públicamente en su momento con su característico sentido del humor.
“Dolly, pensaré en ti en cada paso del camino”, concluyó Swift, sumándose a los millones de admiradores y figuras del espectáculo que despiden a la legendaria intérprete de Jolene.